Konkurs za rezervne pilote Vojske Srbije otvoren do 31. marta
Ministarstvo odbrane pozvalo je diplomce osnovnih akademskih studija starosti do 30 godina da se do 31. marta prijave na konkurs za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije.
U saopštenju se navodi da zainteresovani mladići i devojke mogu da se prijave za tri specijalnosti roda avijacije – pilot aviona, pilot helikoptera i pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova (DPV).
„Kandidati koji žele da stanu u stroj Vojske Srbije i koji ispune opšte uslove konkursa, kao i medicinske, psihološke i bezbednosne provere, savladaju selektivnu letačku i padobransku obuku, upućuju se na Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire 1. septembra 2026. godine“, stoji u saopštenju.
Najuspešnijim kandidatima biće ponuđena profesionalna vojna služba u okviru koje bi nastavili letačku obuku kao oficiri roda avijacije te dobili zvanje pilota.
„Mladići i devojke koji podnesu prijavu za specijalnost pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova ne upućuju se na selektivnu padobransku i letačku obuku“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijave u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta, na portalu eUprave i na šalterima Pošte.
Tekst konkursa dostupan je sajtu Ministarstva odbrane.