Nedeljni horoskop: Saznajte šta vam zvezde kažu za ljubav, posao i zdravlje

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. godine donosi neočekivanu situaciju na poslu gde ćete morati da rešite problem koji je dugo bio zanemaren. Vaša inicijativa biće primećena, pa razmislite o predlogu za dodatnu odgovornost. U ljubavi dolazi do prilike za spontano zajedničko iskustvo, poput kratkog putovanja ili izleta. Mogući su manji troškovi za tehniku ili alate. Veče uz šetnju ili laganu fizičku aktivnost osvežava telo i um. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

BIK

Ova nedelja je idealna za razjašnjavanje finansijskih pitanja koja su dugo stajala. Moguće je da ćete primiti povraćaj novca ili bonus za posao iz prethodnog perioda. U ljubavi se otvara situacija koja zahteva iskren razgovor o budućim planovima ili zajedničkom rasporedu. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju osobu preko prijatelja ili na događaju. Obratite pažnju na hidrataciju i manjak minerala u ishrani. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BLIZANCI

Nedeljni horoskop donosi neočekivanu promenu u planovima, kao što je odlaganje sastanka ili događaja. Na poslu se javlja prilika da pokažete svoju brzinu u rešavanju problema, što može da donese pohvalu nadređenih. U ljubavi dobijate neočekivanu poruku koja menja vikend planove. Manja kašnjenja u prevozu ili isporukama mogu da stvore nervozu. Odmor sa knjigom ili laganom meditacijom pomaže da smirite um. Najbolji dani biće vam sredu i petak.

RAK

Ova nedelja donosi razrešenje porodičnih nesuglasica ili situacija sa komšijama koje traju dugo. Na poslu se očekuje odgovor na predlog koji ste poslali, a sredinom nedelje možete da dobijete potvrdu da ideja prolazi. U ljubavi dolazi do razgovora o zajedničkim finansijskim planovima ili kupovini. Neočekivani priliv novca ili povraćaj sredstava može da vas obraduje. Obratite pažnju na probavu i redovno unošenje tečnosti. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

LAV

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. godine donosi priliku da se istaknete pred grupom ili na događaju vezanom za hobije. Moguće je da ćete biti zamoljeni za savet ili prezentaciju. U ljubavi se pojavljuje situacija koja testira vaše poverenje kroz društvene kontakte ili prijatelje partnera. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu dok prisustvuju kulturnom ili edukativnom događaju. Finansije su stabilne, ali izbegavajte rizične kupovine. Aktivnosti na otvorenom pomažu energiji. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

DEVICA

Očekuje vas reorganizacija dnevnih obaveza i planova za naredne nedelje. Na poslu ćete biti primećeni zbog kreativnog rešenja problema koje ranije niste razmatrali. U ljubavi dolazi do razgovora o zajedničkim planovima za vikend ili mini-putovanje. Troškovi za kuću, alat ili dekoraciju mogu da se pojave iznenada. Fizička aktivnost pomaže koncentraciji i smanjenju stresa. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

VAGA

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. godine zahteva donošenje jasnih odluka. Potrebno je da presečete situaciju koja se odugovlači u poslu ili privatno. Pojavljuje se prilika za saradnju, ali pod uslovima koje je potrebno pregovarati. U ljubavi partner traži iskren i otvoren razgovor o granicama i zajedničkim očekivanjima. Obratite pažnju na troškove vezane za sitne kupovine ili neplanirane izdatke. Moguća napetost u ramenima zahteva lagane vežbe istezanja. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

ŠKORPIJA

Intenzivni poslovni sastanci mogu da dovedu do potpisivanja važnog ugovora ili dogovora. Moguće je da ćete biti uključeni u poverljive situacije koje zahtevaju diskreciju. U ljubavi dolazi do realnijeg sagledavanja partnera i dublje povezanosti kroz iskren razgovor. Slobodne Škorpije mogu da započnu odnos koji brzo prerasta u ozbiljno poznanstvo. Obratite pažnju na hidrataciju i unos tečnosti. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

STRELAC

Promene planova ili putovanja su moguće, a neki dogovori se odlažu. Na poslu stiže ponuda koja zahteva dodatni angažman, ali dugoročno donosi korist. U ljubavi dolazi do razgovora o slobodi i granicama, što može da poboljša vezu ili dovede do kompromisa. Budite oprezni sa impulsivnim kupovinama ili neplaniranim troškovima. Aktivnosti na otvorenom poboljšavaju raspoloženje i energiju. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

JARAC

Odgovornost i konkretne odluke su u fokusu nedelje. Na poslu se otvara prilika za vidljivost ili napredak u timu. U ljubavi ozbiljan razgovor o zajedničkim planovima donosi stabilnost i jasnoću. Finansije zahtevaju pažljivo praćenje, posebno kod većih kupovina ili zajedničkog budžeta. Obratite pažnju na kolena i moguće zamore tokom fizičkih aktivnosti. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

VODOLIJA

Ova nedelja donosi neočekivane obrte u dnevnim planovima. Sastanci mogu da se pomeraju, a nova ideja dolazi iz neočekivanog izvora. Na poslu je potrebna brza reakcija i kreativnost, ali vodite računa o rokovima. U ljubavi dolazi do naglih promena raspoloženja, pa iskrenost i otvoren razgovor pomažu stabilizaciji. Finansije su promenljive, izbegavajte rizične poteze. Više sna i odmora vraća fokus i energiju. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

RIBE

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. godine kaže da je intuicija pojačana, pa je pametno da izbegavate tuđe konflikte ili drame. Na poslu primećujete sitne detalje koje drugi ignorišu, što vam može doneti prednost. U ljubavi dolazi do nežnog i iskrenog razgovora koji menja dinamiku veze i otkriva prećutkivane emocije. Kreativni rad i pisanje donose unutrašnji mir. Obratite pažnju na imunitet i kvalitet sna. Najbolji dani biće vam ponedeljak i nedelja.

