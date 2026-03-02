Sportska dešavanja Južni Banat

Pripremna utakmica: FK Dolina Padina – FK Mladost Vojlovica 5:1

11:00

02.03.2026

Foto: Jan Nemec
U okviru pripremnog perioda odigrali smo prijateljsku utakmicu protiv ekipe FK Mladost Vojlovica, po veoma prijatnom vremenu i u dobroj fudbalskoj atmosferi.
Prvo poluvreme proteklo je u znaku gostujuće ekipe, koja je konstantno vršila pritisak i nakon jedne greške FK Dolina Padina uspela je da dođe do prednosti. Na odmor se otišlo rezultatom 0:1.

U nastavku utakmice fudbaleri Doline potpuno su promenili ritam igre.

„Podigli smo tempo, preuzeli inicijativu i veći deo vremena proveli na protivničkoj polovini, što je brzo donelo i preokret. Seriju pogodaka otvorio je David Delić, koji je bio strelac za izjednačenje, a zatim je još dva puta zatresao mrežu protivnika i kompletirao sjajan het-trik za vođstvo od 3:1. Nastavak dobre igre krunisao je Ljauko pogotkom za 4:1, dok je Trnovski postavio konačan rezultat utakmice – 5:1“, navode u FK Dolina Padina.

Drugo poluvreme obeležila je energična, brza i napadačka igra našeg tima, uz veći broj izmena u sastavu, pa su priliku dobili svi igrači.

Foto: Jan Nemec

FK Dolina Padina zahvaljuje ekipi FK Mladost Vojlovica na korektnoj igri i sportskom duhu, uz želje za mnogo uspeha u nastavku takmičenja.

(Pančevac/ Elena Sladeček Šimak/ Foto: Jan Nemec)

FK Dolina Padina FK Mladost Vojlovica pripremna utakmic

