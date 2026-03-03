Hodočašće na Krf: Održano predavanje kustosa Srpske kuće
Povodom obeležavanja 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na ostrvo Krf, Savet za mlade Opštine Kovin organizovao je predavanje „Hodočašće na Krf“, pod pokroviteljstvom Opštine Kovin, u saradnji sa Centrom za kulturu Kovin, Gimnazijom i srednjom stručnom školom „Branko Radićević“ Kovin.
Ljubomir Saramandić, kustos Srpske kuće na Krfu, u Kulturnom centru Kovina održao je predavanje „Hodočašće na Krf“, koje podseća i poučava o stradanju i oporavku srpske vojske tokom Prvog svetskog rata, kao i o značaju koji je ostrvo Krf imalo u jednom od najtežih trenutaka naše istorije, rekao je Ljubomir Saramandić- kustos Srpske kuće na Krfu za RTV Pančevo.
Ovaj program pružio je priliku široj javnosti, a posebno mladima, da se bliže upoznaju sa istorijskim činjenicama i značajem očuvanja kulture sećanja, prema rečima direktorke Centra za kulturu Kovin Ljubice Kočić.
Jedan od ciljeva predavanja bio je podsećanje na heroje i na važnost pamćenja. Preci, koji su žrtvovali sebe za slobodu svih, ostavili su trajnu obavezu današnjim generacijama da čuvaju uspomenu i budu dostojne njihove borbe, zaključila je predsednica Saveta za mlade Sara Vulićević.
Nastup hora Gimnazije i SSŠ „Branko Radičević“, koji je izveo pesme “Tamo daleko i Kreće se lađa francuska”, kao i dramsko‑recitatorski prikaz učenika pomenutih škola pod nazivom “Đačka pisma”, doprineo je da veče ostane u trajnom sećanju publike koja je ispunila salu Centra za kulturu Kovin.
(RTV Pančevo)