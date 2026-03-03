Stonoteniserke Uniree nastavile nadmetanje u Super ligi, a Slavija 96 u Prvoj ligi

Panonija iz Novog Sada je u Grupi za opstanak Super lige Srbije pobedila Unireu iz Uzdina sa 4:2. Stonoteniserke Uniree su osme sa 11 bodova. U narednom kolu su slobodne.

U Grupi za titulu u Prvoj ligi pobedom protiv drugoplasirane Tikvare na gostovanju od 4:0 su stonoteniserke Slavije 96 ponovo na vicešampionskoj poziciji koja vodi ponovo u najelitnije takmičenje, gde su Uzdinke. Slavijašice u subotu 7. marta u 16 časova kod kuće igraju protiv ekipe NS 2011. Do kraja prvenstva u Prvoj ligi ostalo je još šest kola.

(Pančevac/RTVKovačica)