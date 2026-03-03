Projekat Vetropark Pupin: Održana javna prezentacija u Kovačici

Privredno društvo “Enlight K-2 Wind d.o.o. Beogard”, nosilac projekta vetroparka “Pupin” oganizovalo je 25. februara javnu prezentaciju za građane opštine Kovačica. Građane je sa aktuelnim fazama projekta u sali za sednice Opštine Kovačica, kao i rezultatima sprovedenih istraživanja upoznao iz pomenute kompanije Ljuboslav Lenhart,prenosi RTV Kovačica.

Tokom prezentacije obuhvaćene su sledeće teme: trenutni status projekta “VP Pupin” – uključujući završnu fazu izgradnje, probni rad vetroparka, priključivanje na elektroenergetski sistem, kao i planirane aktivnosti u okviru početka operativnog rada. Rezultate sprovedene studije uticaja vetroturbina na produktivnost ratarskih useva, sa ciljem transparentnog informisanja stanovništva na ovu temu izneo je ekspert za ratarstvo profesor doktor Ljubiša Kolarić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.

U punoj sali u jednosatnoj diskusiji je učestvovalo desetak poljoprivrednika koji imaju svoje njive, gde je postavljen prethodni vetropark “Kovačica” a na njihove argument odgovarao je Miloš Colić, direktor “Nju energy solution” iz Beograda, sa svojim saradnicima.

U konstruktivnoj raspravi došlo se do nekoliko zaključaka – između ostalih i o tome da se buduće analize vrše sa više mernih mesta, da se u eventualnu komisiju koja bi pomagala stučnjacima sa fakulteta uključe i zaposleni u Poljoprivrednoj savetodavno službi “Tamiš” u Pančevu, po dva ratara iz Padine, Kovačice, Debeljače i Crepaje.

Na sastanku je pored poljoprivrednika bio i jedan avijatičar, čije je mišljenje prihvaćeno: da se u stručne analize uključi i jedan meteorolog koji bi učestvovao u analizi eventualnog negativnog uticaja vetroturbina na produktivnost ratarskih useva.

(RTV Kovačica)