JP Kovinski komunalac: Prodaja rashodovanih guma

Javno preduzeće Kovinski komunalac javno je oglasio prodaju rashodovanih guma (nove, nekorišćene, proizvedene 2006. godine 1606 i 0618) putem javne licitacije i to:

Guma DOUBLE STAR 12.00 20 HP041C 154/149 G (18PR) DOT 8R 1606 komada 1 po ceni od 32.142,71 dinara

Guma KAMA sa pojasom i unutrašnjom gumom 12.00 20 154/149 M+S (18PR) DOT YXBD-F04M komada 1 po ceni od 32.142,71 dinara

Guma KAMA 12.00 20 154/149 M+S (18PR) DOT YXBD-F04M komada 1 po ceni od 32.142,71 dinara

Javnu licitaciju sprovešće 09.03.2026. godine u 12:00 u prostorijama JP Kovinski komunalac , Cara Lazara 92 u Kovinu. Kontakt osoba oko dodatnih informacija predsednik komisije za postupak otuđenja-prodaje Robert Joža 064/8672519