Horoskop za 4. mart za sve znake zodijaka: Evo ko ništa ne prepušta slučaju, a ko balansira

Ovan

Posao: Danas može doći do direktnog suočavanja sa autoritetom ili osobom koja postavlja pravila. Moguće je da ćete morati da branite svoj stav ili da korigujete nešto što ste već završili. Ne reagujte naglo — smiren ton vam donosi prednost.

Ljubav: Atmosfera može biti napetija nego inače jer svako vuče na svoju stranu. Ako ste u vezi, potrebno je malo popustiti. Slobodni, bez ozbiljnijih pomaka danas.

Zdravlje: Moguća napetost u glavi i vratu usled stresa.

Bik

Posao: Obaveze se gomilaju, ali uz dobru organizaciju uspećete da održite kontrolu. Moguće je da neko traži dodatno pojašnjenje ili preciziranje nekog finansijskog detalja. Budite konkretni.

Ljubav: Stabilan dan bez većih promena je pred vama. Prijaće vam mir i poznato okruženje. Slobodni – bez novih dešavanja.

Zdravlje: Blaga osetljivost grla.

Blizanci

Posao: Komunikacija je danas ključna, ali može biti i izvor problema. Moguće je pogrešno tumačenje neke poruke ili zahteva. Pre slanja bilo čega, proverite dva puta.

Ljubav: Ako ste u vezi, može doći do rasprave zbog sitnice. Razjasnite odmah sve, ne ostavljajte za kasnije. Slobodni – komunikacija neka postoji, ali bez konkretnog dogovora.

Zdravlje: Mentalni umor, potrebno vam je više odmora.

Rak

Posao: Danas je naglašena odgovornost. Moguće je da dobijete zadatak koji ne možete da odložite. Ako budete istrajni, ostavićete dobar utisak.

Ljubav: Osetljivija atmosfera može biti u vašem odnosu, partner može reagovati na vašu promenu raspoloženja. Slobodni – prilika preko posla ili poznanika je moguća, ali bez brzog razvoja.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade i naglih promena temperature.

Lav

Posao: Od vas se očekuje više nego inače. Imaćete dovoljno energije, ali će vam smetati tuđa kritika. Ne dozvolite da ponos preuzme kontrolu.

Ljubav: Moguća prepreka ili nesporazum koji niste planirali. Potrebna je fleksibilnost, tvrdoglavost danas ne pomaže.

Zdravlje: Psihofizički umor.

Devica

Posao: Danas ćete imati dobru organizaciju i jasnu sliku šta treba da uradite. Moguće je pokretanje novog dogovora ili razgovor sa osobom iz inostranstva.

Ljubav: Atmosfera je povoljnija nego prethodnih dana. Ako ste u vezi, možete provesti kvalitetno vreme zajedno. Slobodni – postoji interesovanje, ali bez brzog razvoja situacije.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Poslovno okruženje biće danas stabilno, ali će se tražiti da preuzmete inicijativu. Iskoristite priliku da pokažete vaše organizacione sposobnosti.

Ljubav: Potrebno je da posvetite više pažnje jedno prema drugom, mali gest može popraviti raspoloženje.

Zdravlje: Meteoropatske reakcije.

Škorpija

Posao: Kvalitetan je dan za dokazivanje. Bićete u prvom planu i imaćete podršku saradnika, ali se od vas očekuje ozbiljnost i fokus.

Ljubav: Ne insistirajte da sve bude po vašem. Ako popustite malo, izbegnućete nepotrebnu napetost.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Strelac

Posao: Potrebno je strpljenje u komunikaciji. Moguće je da se informacija menja u poslednjem trenutku ili da vam neko ne daje potpune podatke.

Ljubav: Nervoza sa posla može se preneti u odnos. Pokušajte da razdvojite ta dva polja.

Zdravlje: Moguće stomačne tegobe.

Jarac

Posao: Administracija ili papirologija mogu vam oduzeti više vremena nego što ste planirali. Sve proverite pažljivo da ne biste kasnije ispravljali greške.

Ljubav: Povoljan je dan za stabilne odnose. Možete uživati u mirnoj atmosferi ili nekome prirediti lepo iznenađenje.

Zdravlje: Potrebno je više odmora.

Vodolija

Posao: Danas se traži konkretizacija planova. Iako možete biti nervozniji nego inače, dugoročno gledano potezi koje danas napravite mogu biti korisni.

Ljubav: Sitni znaci pažnje popravljaju atmosferu. Nemojte čekati da druga strana prva reaguje.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Ribe

Posao: Biće vam potrebna fleksibilnost jer vam mogu biti nametnute nove obaveze. Nećete imati mnogo izbora, ali ćete se snaći ukoliko ostanete smireni.

Ljubav: Promenljivo raspoloženje može stvoriti tenziju. Razgovor rešava nesporazum.

Zdravlje: Više se krećite i izbegavajte pasivnost.

(astroputnik)