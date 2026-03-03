Prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd

Avion „Flaj Dubaija“ iz Ujednjienih Arapskih Emirata sa 200 državljana Srbije sleteo je u Beograd. U toku je proces evakuacije srpskih državljana iz regiona Bliskog istoka.

Prvi avion sa 200 naših ljudi poleteo je sinoć sa aerodroma u Dubaiju.

Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu. Na Aerodrom „Nikola Tesla“ trebalo bi da sleti nešto posle šest časova ujutru, piše na sajtu Beogradskog aerodroma.

Najpre je bilo planirano da avion „boing 737 Maks 8“, avio-prevoznika „Flaj Dubai“, kapaciteta 162 do 200 putnika, sleti na Beogradski aerodrom u 3.40 iza ponoći.

Aviokompanija iz Dubaija „Emirejts“ saopštila je juče da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

„Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, ‘Emirejts’ će direktno kontaktirati“, navodi se u saopštenju kompanije.

Avioprevoznik je uputio apel putnicima da „ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni“.

Kompanija je dodala da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.

(RTS)