Plandište: Podneto više od 4.300 zahteva za upis bespravno izgrađenih objekata

Na teritoriji opštine Plandište stiglo je više od 4300 zahteva za upis bespravno izgrađenih objekata, radi evidentiranja i unosa prava na nepokretnosti. Prema rečima Igora Đorđevskog, načelnika Opšinske uprava Opštine Plandište najviše je bilo prijavljeno pomoćnih objekata, prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima Đorđevskog građani Plandišta su bili veoma zainteresovani za legalizaciju objekata na osnovu zakona Svoj na svome.

Iz lokalne samouprave poručuju da je legalizacija važan korak ka uređenju imovinskih odnosa, ali i veća sigurnost vlasnika koji će nakon završetka postupka imati punu pravnu zaštitu nad svojom imovinom. Građani će po izuzetno povoljni uslovima imati priliku da legalizuju svoje bespravno podignute objekte.

Zakon „Svoj na svome“ predstavlja šansu da se dugogodišnji problemi nelegalne gradnje sistematski reše. Legalizacijom objekata, ne samo da se jača pravna sigurnost građana, već se doprinosi i uređenijem urbanom razvoju oštine Plandište.

(Pančevac/RTV Pančevo)