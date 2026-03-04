Plandište: Podneto više od 4.300 zahteva za upis bespravno izgrađenih objekata

Južni Banat

Na teritoriji opštine Plandište stiglo je više od 4300 zahteva za upis bespravno izgrađenih objekata, radi evidentiranja i unosa prava na nepokretnosti. Prema rečima Igora Đorđevskog, načelnika Opšinske uprava Opštine Plandište najviše je bilo prijavljeno pomoćnih objekata, prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima Đorđevskog    građani Plandišta su  bili veoma zainteresovani za   legalizaciju objekata na osnovu  zakona Svoj na svome.

Iz lokalne samouprave  poručuju da je legalizacija važan korak ka uređenju  imovinskih odnosa,  ali  i veća sigurnost   vlasnika koji će  nakon  završetka postupka imati punu pravnu zaštitu nad svojom imovinom. Građani će po izuzetno povoljni uslovima imati priliku da legalizuju svoje bespravno podignute objekte.

Zakon „Svoj na svome“  predstavlja šansu  da se dugogodišnji problemi nelegalne  gradnje sistematski reše. Legalizacijom  objekata, ne samo da se jača pravna sigurnost  građana, već se doprinosi i uređenijem urbanom razvoju oštine Plandište.

(Pančevac/RTV Pančevo)

