Vesti Društvo

DANAS POČINJE ISPLATA PENZIJA: Ovi penzioneri prvi dobija novac, oglasio se PIO Fond

10:24

03.03.2026

Podeli vest:

Pančevac

Isplata penzija za februar 2026. godine počinje danas i trajaće sve do 10. marta. Prvi na listi koji dobijaju novac su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti.
Sledeći na listi za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije  poljoprivredni i vojni, njima novac leže 4. marta preko tekućih računa, istog datuma biće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta.

PrintscreenPrintscreen

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ.

Penzioneri iz kategorije zaposleni svoj novac dobijaju 9. marta na kućne adrese i na šalterima pošta, dok će 10. marta biti isplata preko tekućih računa.

Penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ svoj novac dobijaju 10. marta.

(Pančevac)

Tagovi

Fond PIO isplata penzije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.