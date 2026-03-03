Skoro četvrtina građana gojazna, Srbija među zemljama visokog rizika

Prema podacima Svetske federacije za gojaznost, 24 odsto popuacije u Srbiji je gojazno, po čemu Srbija spada u zemlje visokog rizika, saopštili su danas Udruženje za edukaciju i lečenje gojaznosti i Udruženje „Zdrava nacija“.

Uoči Svetskog dana borbe protiv gojaznosti, koji se obeležava 4. marta, ta udruženja su navela da se Srbija suočava sa alarmantnim porastom tog oboljenja i da je potreban nov pristup.

Gojaznost je hronična bolest koja narušava zdravlje i kvalitet života, povezana je sa više od 200 zdravstvenih komplikacija uključujući tip 2 dijabetesa, hipertenziju, dislipidemiju i kardiovaskularne bolesti. Ona je direktno povezana sa najmanje 13 malignih bolesti i, odmah posle pušenja, predstavlja drugi vodeći uzrok raka, dodaje se u saopštenju.

Više od 70 odsto smrtnih ishoda u Srbiji povezano je sa prekomernom težinom i gojaznošću, a od četiri vodeća uzroka smrtnosti u zemlji gojaznost direktno utiče na tri.

Prema podacima Svetskog atlasa gojaznosti, 57 odsto populacije ima povišen indeks telesne mase (BMI), a procene ukazuju da bi do 2030. godine skoro tri miliona građana Srbije moglo imati visok BMI.

„Jednako zabrinjavajući jeste i podatak da je između 40 do 50 odsto odraslih osoba u Srbiji nedovoljno fizički aktivno“, ocenila su ta udruženja.

U svetu, gojaznost i prekomerna telesna težina uzrokuju oko 1,6 miliona prevremenih smrtnih slučajeva godišnje od nezaraznih bolesti.

