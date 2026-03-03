Seničić: Danas očekuju još dva leta iz Dubaija,

BEOGRAD, – Direktor nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbija (JUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da se danas očekuju još dva leta iz Dubaija, čarter i jedan redovan let, što uliva nadu da se avio-saobraćaj postepeno normalizuje.

„Prema najavama sa aerodroma, mi očekujemo još dva leta danas iz Dubaija. Dakle, jedan je, čini mi se, privatni čarter let, negde oko dva sata bi danas trebao da dođe u Beograd, a drugi je redovan let, negde večeras oko devet ili pola deset bi trebao takođe ovaj da poleti iz Dubaija“, rekao je Seničić za RTS.

Naveo je da će biti potrebno vreme da se sistem vrati u redovno stanje, jer je vazdušni prostor danima bio zatvoren, a avioni prizemljeni.

Avion kompanije Flajdubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srpskim državljanima sleteo je jutros u 6.17 na aerodrom u Beogradu, a među putnicima je bilo i stranaca.

Seničić ističe da su velike kompanije, koje imaju baze u regionu Bliskog istoka, potpuno obustavile operacije, pa sada, pored redovnih putnika, treba zbrinuti i one koji su ostali zaglavljeni na raznim destinacijama i pokušavaju da se vrate ili nastave putovanje.

Neće to biti baš tako jednostavno, trajaće neko vreme, ali u svakom slučaju ovo daje neku nadu, rekao je Seničić, koji, uz Dohu, posebno ističe značaj Dubaija kao najvećeg čvorišta za interkontinentalni saobraćaj.

Putnici koji su aranžmane uplatili preko turističkih agencija su u nešto povoljnijem položaju, jer agencije preuzimaju organizaciju i brigu, rekao je Seničić, navodeći primer grupe od dvadesetak putnika na Zanzibaru, kojima je agencija obezbedila smeštaj dok čekaju mogućnost povratka preko Dubaija.

