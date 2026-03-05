Horoskop za 5. mart:  Pogledajte kome se otvara nova prilika, a ko pokazuje inicijativu

Ovan

Posao: Danas je naglašen pritisak kroz komunikaciju i odluke. Moguće je da vam neko ospori ideju ili traži da promenite pristup. Ako reagujete tvrdoglavo, rasprava se može samo produžiti.

Ljubav: U vezi je moguć direktan razgovor o nečemu što se gura pod tepih. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili preko obaveza, ali kontakt će ići sporo i uz oprez.

Zdravlje: Moguća napetost i glavobolja zbog mentalnog pritiska.

Bik

Posao: Finansije su danas centralna tema, ne prihvatajte nešto što vam ne odgovara.

Ljubav: Slobodni mogu započeti komunikaciju sa osobom koja deluje ozbiljno i smireno.

Zdravlje: Blaga osetljivost grla.

Blizanci

Posao: Napet dan je za komunikaciju. Moguće je da neko pogrešno protumači ono što ste rekli ili napisali. Pazite na ton i formulacije.

Ljubav: U vezi može doći do verbalne rasprave. Slobodni mogu upoznati nekoga preko poruka ili društvenih mreža, ali je potrebno vreme da se situacija razvije.

Zdravlje: Nervna napetost i mentalni umor.

Rak

Posao: Od vas se očekuje više odgovornosti. Moguće je da preuzmete tuđi deo posla ili da završavate nešto u poslednjem trenutku.

Ljubav: Emocije su naglašene. Ako ste u vezi, potreban je smiren razgovor sa partnerom. Slobodni mogu osetiti obostrano interesovanje sa osobom koju već poznaju.

Zdravlje: Osetljivost na promene temperature i pad energije.

Lav

Posao: Danas možete biti pod lupom. Moguće je da vas neko procenjuje ili da se vaš rad javno komentariše. Zadržite profesionalan stav.

Ljubav: U vezi može doći do napetosti zbog vašeg ponosa. Slobodni mogu privući pažnju i simpatije u društvu ili na nekom javnom mestu.

Zdravlje: Psihofizički umor.

Devica

Posao: Dobar je dan za organizaciju i završavanje započetog. Ipak, neko može tražiti dodatne izmene ili preciziranje nekih informacija.

Ljubav: Stabilniji i mirniji ton očekuje one u odnosima. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz poslovni ili svakodnevni kontekst.

Zdravlje: Vodite računa o ishrani.

Vaga

Posao: Danas se može tražiti jasna odluka sa vaše strane. Moguće je da morate da zauzmete stav između dve opcije.

Ljubav: U vezi je potreban kompromis. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja ili nekog društvenog događaja.

Zdravlje: Blaga napetost u donjem delu leđa.

Škorpija

Posao: Pritisak roka ili tuđe greške mogu pasti na vas. Ako reagujete brzo, izbeći ćete komplikacije.

Ljubav: Strasti su pojačane. Slobodni mogu doživeti intenzivan susret ili jaku hemiju sa nekim, ali situacija može biti nagla i nepredvidiva.

Zdravlje: Bez većih upozorenja.

Strelac

Posao: Moguće su promene plana ili nejasne informacije. Ne oslanjajte se na pretpostavke, proverite sve.

Ljubav: U vezi je potreban otvoren razgovor. Slobodni mogu upoznati nekoga na putovanju, kursu ili širem društvu.

Zdravlje: Osetljiv stomak usled napetosti.

Jarac

Posao: Neke administrativne obaveze mogu se zakomplikovati. Potrebno je strpljenje i detaljna provera.

Ljubav: Opušten i bez većih preokreta dan očekuje one u vezama. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Vodolija

Posao: Danas se traži da konkretizujete ono što ste ranije započeli. Moguće je da neko očekuje brzu potvrdu ili završetak nečega što je u zastoju.

Ljubav: U vezi su moguće sitne nesuglasicea. Slobodni mogu doživeti iznenadni susret sa nekim ili dobiti neočekivanu poruku.

Zdravlje: Nervna napetost, potrebno je više kretanja.

Ribe

Posao: Moguće je da vam se nametne nova obaveza ili dodatni zadatak. Pokušajte da se prilagodite situaciji bez odlaganja.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga u neformalnom okruženju, ali će se sve odvijati polako.

Zdravlje: Pad energije.

