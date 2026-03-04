Ovi horoskopski znakovi znaju kako da osvoje šefa

U svakoj kancelariji postoji bar jedna osoba koja uvek zna kako da “osvoji” šefa. Tu su komplimenti, dodvoravanje, aminovanje svemu što šefovi kažu, dodatni zadaci, pažnja u pravom trenutku. Ali da li ste znali da astrologija otkriva koji horoskopski znakovi su pravi majstori ulizivanja? Pogledajte našu top listu!

LAV

Lav je kralj otvorenog šarma. Trudi se da osvoji šefa na sve moguće načine, kako bi ostvario svoje ciljeve. Glasno mu deli pohvale, uvek sa osmehom. Voli moć, titule i hijerarhiju, a komplimenti su njegov alat da se istakne. Ako je šef moćan, Lav će biti tu da to iskoristi za svoje napredovanje.

VAGA

Vaga je diplomata kancelarije. Vaga ne vidi sebe kao ulizicu, već kao diplomatu. Ona održava harmoniju, brani šefa pred kolegama, ali i kolege brani kod šefa, jer uvek traži balansu u odnosima. Njeno “ulizivanje” je suptilno, ali izuzetno efektno.

JARAC

Jatac je hladnokrvni strateg. On se ulizuje planski. Pohvale koje daje šefu su odmerene, ponašanje profesionalno, a lojalnost naglašena. Njegov cilj nije dopadanje šefu, već napredovanje. I često mu uspeva!

RAK

Rak je emocionalni taktičar. Rak se ulizuje suptilno, gotovo porodično. Brine se za šefa, pamti njegov rođendan i primećuje kada šef ima loš dan. Šef ima osećaj da ima “svog čoveka” među zaposlenima, što Rak vešto iskoristi.

