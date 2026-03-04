Uzdin i Debeljača ugostili ministra Krkobabića

"I Rumuni i Mađari i Slovaci i Srbi i Romi – to je bila i ostala Kovačica, sa svim svojim selima. Primer sloge i zajedništva koje je neophodno da sela budu uređena i primamljiva mladim ljudima da u njima ostanu", izjavio je ministar.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posetio je danas Uzdin i debeljaču. U prostorijama Doma kulture Doina, ministar se sastao sa stanovnicima Uzdina, kao i predstavnicima lokalne samouprave na čelu sa predsednikom opštine Petrom Višnjičkim.

„I Rumuni i Mađari i Slovaci i Srbi i Romi – to je bila i ostala Kovačica, sa svim svojim selima. Primer sloge i zajedništva koje je neophodno da sela budu uređena i primamljiva mladim ljudima da u njima ostanu, a nekima i iz drugih delova Srbije da se u njima trajno nastane“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Tokom otvorenog razgovora meštani su istakli dosadašnja ulaganja i potencijale za dalji razvoj, ali i potrebu za adaptacijom Doma kulture, koji ima poseban značaj jer okuplja veliki broj sekcija i u njemu se redovno organizuju izložbe i priredbe. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom i stočarstvom, a ponosni su i na tradiciju naivnog slikarstva koja se i danas neguje.

Ministar je posetio i Dobrovoljno vatrogasno društvo Uzdin. Kako je naveo Marćel Sekulić, predsednik Mesne zajednice Uzdin, društvo okuplja oko 150 članova i veoma je aktivno, naročito tokom letnjih meseci i u vreme žetve, kada je rizik od požara povećan. Vatrogasni dom zahteva uređenje, a vozilu je potreban remont, zbog čega je najavljeni program Ministarstva za brigu o selu namenjen ovakvim društvima od velikog značaja za bezbednost sela.

U Debeljači, ministar Krkobabić posetio je jednu od 23 porodice koje su se u opštini Kovačica skućile zahvaljujući Programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Bračni par Roksandra Urošević i Saša Miljković, sa dvoje male dece, svoj novi dom pronašli su upravo u Debeljači. Kuća ima 133 kvadrata i nalazi se na placu od 7,7 ari.

„Ovaj program nam je promenio život, premostio najveći i najteži stepenik. Pre nego što smo dobili kuću živeli smo kao podstanari i bez ove pomoći ne bismo mogli da priuštimo sopstveni dom. Iako sam rođena Beograđanka, obožavam selo, mir i zdraviji način života i ne bih se vraćala u grad“, rekla je Roksandra Urošević, ističući da je samo u Debeljači dodeljeno devet kuća sa okućnicom.

„Podršku porodici pružila je i Opština Kovačica“, istakao je predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički.

U opštini Kovačica je, osim kupovine 23 kuće, pomognuta jedna zadruga, obezbeđen minibus koji redovno saobraća.

(Pančevac/ePančevo)