Stefan Jovanov iz Sefkerina seniorski prvak države

OPOVO– Na Prvenstvu Srbije u dvorani za seniore, koje je održano u Beogradu, Stefan Jovanov iz Sefkerina osvojio je prvo mesto u bacanju kugle i poneo titulu prvaka države. Stefanov pobednički hitac je iznosio 16,95m, što je svega tri centimetra manje od njegovog ličnog rekorda, javlja Glas Opova.

Tokom takmičenja Stefan je iz serije u seriju bio sve bolji i u petoj seriji bacio najbolji rezultat. Raduje to što su svi hici bili preko 16 metara. Stefan je u svojoj atletskoj karijeri pored starije pionirskog, mlađe juniorskog, starije juniorskog, mlađe seniorskog, sada dodao i titulu seniorskog prvaka Srbije.

(Glas Opova)