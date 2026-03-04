Ako izbije Treći svetski rat: Ovo je lista zemalja koje se spominju kao najbezbednije

Kako rastu tenzije između SAD, Izraela i Irana nakon razmene vazdušnih udara, strani mediji objavili su listu zemalja koje bi, prema nekim procenama, mogle biti među najbezbednijim u slučaju globalnog sukoba. Listu izveštava Unilad, pozivajući se na različite analize i Globalni indeks mira.

Ovo su uglavnom zemlje koje se ističu svojom neutralnošću, geografskom izolacijom ili jakim prirodnim resursima, što bi ih moglo učiniti otpornijim na poremećaje u snabdevanju i moguće vojne udare.

Izolacija i surovi uslovi

Među njima je i Antarktik, prostrana i retko naseljena ledena površina bez zemalja u neposrednoj blizini. Međutim, ekstremni klimatski uslovi otežavaju naseljavanje.

Island se takođe ističe kao zemlja koja nije učestvovala u modernim ratovima i visoko je rangirana na Globalnom indeksu mira. Zbog svoje izolacije i političke stabilnosti, često se pominje kao potencijalno bezbednije područje.

Južna hemisfera i poljoprivredna samodovoljnost

Novi Zeland i Australija su blizu vrha liste najmirnijih zemalja. Prema rečima istraživačke novinarke Eni Jakobsen, ove zemlje bi mogle biti u prednosti jer imaju kapacitet da održe poljoprivredu čak i u vanrednim uslovima.

Tuvalu, mala ostrvska nacija od oko 11.000 ljudi, pominje se zbog svoje udaljenosti i ograničenog geopolitičkog značaja.

Argentina i Čile se pominju zbog obilja prirodnih resursa i razvijene poljoprivrede, što bi moglo da ublaži posledice dugoročnog poremećaja globalne trgovine. Slični argumenti se iznose i za Južnu Afriku.

Neutralnost kao prednost

Butan, koji se proglasio neutralnim 1971. godine, i Švajcarska, poznata po svojoj dugogodišnjoj neutralnosti, takođe su na listi. Švajcarska je takođe pokušala da održi distancu od direktnog učešća u sukobima u aktuelnim krizama.

Indonezija se pominje kao zemlja koja je uglavnom ostajala po strani u međunarodnim sukobima i promovisala mirovne inicijative.

Fidži, zbog svoje udaljenosti i prirodnih resursa, pominje se kao potencijalno sigurno utočište.

Iako su takve liste spekulativne prirode i zasnovane na kombinaciji političkih, geografskih i ekonomskih faktora, objavljene su u kontekstu rastućih strahova od šire eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

