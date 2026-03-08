Tri nove mobilne aplikacije eUprave: Šta je sve od usluga dostupno građanima

Kancelarija za IT i eUpravu razvila je tri nove mobilne aplikacije koje građanima omogućavaju brže i lakše korišćenje različitih elektronskih usluga, eUprava, eSanduče i eSrbija. One imaju niz mogućnosti, a sve u cilju uštede vremena. Šta je sve od usluga dostupno građanima, za Euronews Srbija je govorio direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Na početku je naveo da su u prethodnom periodu osluškivali potrebe građana i da je jedna od glavnih želja i sugestija bila da se uspostave mobilne aplikacije.

Objasnio je da se na aplikaciji eUprave nalaze usluge koje su najinteresantnije za građane i koje se najviše koriste.

„Tu se nalazi eVrtić, dakle upis dece u predškolske ustanove. Takođe se nalaze i druge zanimljive usluge kao što je zakazivanje za lične karte i pasoše, elektronski izvod iz matične knjige rođenih i elektronsko državljanstvo“, kazao je.

Dodao je da tu građani mogu da vide sve svoje podatke koji se nalaze u 20 različitih državnih registara, poput biračkog spiska, matičnih knjiga, prebivališta, Nacionalne službe za zapošljavanje, Katastra i tako dalje.

Naveo je da je mobilna aplikacija eSanduče takođe interesantna aplikacija.

„U njega sada dolaze dokumenta iz Katastra ili lokalnih poreskih administracija. Upravo smo potpisali sporazum sa Poštom, pa će ona početi u njega da šalje i komercijalne dokumente, račune i sve što dolazi od banaka i Telekoma“, rekao je.

Napomenuo je da je ista registracija koja je postojala kada su građani koristili portal eUprava.

„Sa tim istim nalogom koriste i mobilnu aplikaciju. Ako ne, mogu da pokrenu postupak registracije i sa mobilnom aplikacijom“, saopštio je.

Istakao je da je juče oboren rekord i da je u jednom danu bilo 800.000 prijava sa nalogom eGrađanin.

„Juče su krenuli i podsticaji i za eAgrar. Koriste se podsticaji i za hibridna i električna vozila, portal eUprava, eVrtići. U jednom danu je bilo 800.000 korišćenja različitih državnih elektronskih usluga“, rekao je.

Dodao je da izrada mobilne aplikacije nije bila jednostavna jer se brinulo o tome da pristup podacima bude u potpunosti bezbedan i siguran.

Istakao je i da je želja da se sa drugim državnim institucijama razvije digitalni novčanik.

„To bi bila nova mobilna aplikacija u kojoj bi građani mogli da čuvaju svoje dokumente, izvode, državljanstvo, vozačku dozvolu, karticu socijalnog osiguranja. Verujem da ćemo u njemu moći da čuvamo i kopiju lične karte i pasoša“, kazao je za Euronews Srbija Mihailo Jovanović.

(Euronews Srbija )