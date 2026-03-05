Politika Vesti

Razgovarali Vučić i Bocan-Harčenkom: U fokusu situacija u svetu i energetska sigurnost

12:37

05.03.2026

Podeli vest:

Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovrao je danas  sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom.

– Veoma dobar razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom tokom kojeg smo razmotrili aktuelne međunarodne prilike i bezbednosne izazove koji dodatno opterećuju Evropu i svet, kao i pitanja od neposrednog značaja za Srbiju, pre svega energetsku sigurnost i stabilno snabdevanje.

Konstatovali smo da je, uprkos složenim okolnostima, važno čuvati otvorene kanale komunikacije i nastaviti pragmatičnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa – piše u objavi predsednika Vučića na Instagramu.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

(Pančevac)

Tagovi

Aleksandar Bocan-Harčenko Aleksandar Vučić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.