Razgovarali Vučić i Bocan-Harčenkom: U fokusu situacija u svetu i energetska sigurnost

Stefan Jovanov iz Sefkerina seniorski prvak države
13:00
05.03.2026
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovrao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom.
– Veoma dobar razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom tokom kojeg smo razmotrili aktuelne međunarodne prilike i bezbednosne izazove koji dodatno opterećuju Evropu i svet, kao i pitanja od neposrednog značaja za Srbiju, pre svega energetsku sigurnost i stabilno snabdevanje.
Konstatovali smo da je, uprkos složenim okolnostima, važno čuvati otvorene kanale komunikacije i nastaviti pragmatičnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa – piše u objavi predsednika Vučića na Instagramu.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
(Pančevac)