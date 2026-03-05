Vučić dobio ukusno rođendansko iznenađenje od slovenačkog ambasadora

Stefan Jovanov iz Sefkerina seniorski prvak države
Predsednik Aleksandar Vučić dobio je, povodom rođendana, na poklon tortu od slovačkog ambasadora dr Slobodana Šešuma.
– Nema torte kao što je Doboš-torta. Hvala slovačkom ambasadoru na lepom rođendanskom iznenađenju – poručio je predsednik.
(Pančevac)
