Politika Vesti

Vučić dobio ukusno rođendansko iznenađenje od slovenačkog ambasadora

12:41

05.03.2026

Podeli vest:

Printscreen

Predsednik Aleksandar Vučić dobio je, povodom rođendana, na poklon tortu od slovačkog ambasadora dr Slobodana Šešuma.

– Nema torte kao što je Doboš-torta. Hvala slovačkom ambasadoru na lepom rođendanskom iznenađenju – poručio je predsednik.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

(Pančevac)

 

Tagovi

Aleksandr Vučić doboš torta Slovenija torta

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.