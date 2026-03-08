FBI otkriva koji su horoskopski znakovi najskloniji kriminalu: Jedan je vrlo opasan

Lista koja (ne)iznenađuje.

Prema FBI statistikama, koje su analizirale povezanost horoskopskih znakova i kriminalnih aktivnosti, otkriveni su uzbudljivi obrasci u ponašanju pojedinaca rođenih pod različitim znacima zodijaka. Iako se na prvi pogled može učiniti da astrologija direktno predviđa kriminalne sklonosti, FBI ističe da su društveni, psihološki i ekonomski faktori daleko snažniji pokretači delinkvencije nego sama astrološka karta.

Najmanje skloni kriminalu

Blizanci važe za najmanje opasne prekršioce zakona. Retko će se upustiti u nasilne zločine, ali ih karakteriše sklonost sitnim prevarama, brzom nagomilavanju sitne koristi i neozbiljnom pristupu obavezama. Njihova površnost i nepredvidivost čine ih retkim akterima ozbiljnijih krivičnih postupaka.

Lavovi takođe se nalaze pri dnu kriminalne lestvice. Za njih je prekršaj uglavnom scena, a ne stvarna potreba – žele spektakl i publicitet. Kada se odluče za nezakonito delo, biraju grandiozne metode koje će im doneti pažnju medija i društva, poput raskošnih pljački ili složenih prevara visokog profila.

Srednje rizični znaci

Device i Ovnovi spadaju u grupu srednje rizičnih. Device pažljivo planiraju raskrinkavanje sistema, koristeći svoju metodičnost za organizovane prekršaje, dok Ovnovi najčešće nasrću impulsivno, bez planiranja, što ih dovodi do brzih i često nesmotrenih kriminalnih ispada.

Najopasniji horoskopski znaci

Škorpije zauzimaju vrh lestvice najopasnijih znakova. Njihova emotivna dubina i sklonost ka tajnovitosti često prerastu u manipulacije, ucene ili čak nasilje kada im se pašnjački interesi naruše. FBI beleži da su Škorpije učestvovale u brojnim složenim i dugotrajno planiranim kriminalnim aktivnostima.

Strelac iznenađuje svojim visokim brojem prekršaja agilnog karaktera. Njihov avanturistički duh i bezbrižnost često prelaze granice zakona, pa se susreću sa krađama vozila, ilegalnim kockanjem ili prevarama na putovanjima. Ovaj znak uživa u riziku i adrenalinu, što ga čini nepredvidivim akterom na kriminalnoj sceni.

FBI na kraju podseća da je astrologija zabavan okvir za posmatranje ljudskog ponašanja, ali da pravi uzroci kriminala leže u životnim okolnostima, obrazovanju i psihološkim profilima svakog pojedinca.

(Krstarica)