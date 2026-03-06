Vlada Srbije besplatno šalje avione po svoje građane,a Nemačka naplaćuje 500 evra po sedištu za evakuaciju

Avion kompanije Er Srbija, kojim će iz Dubaija biti prevezeni državljani Srbije, poleteo je i jutros iz Beograda. Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova, a u avionu koji je krenuo za Dubai je i državni sekretar u tom ministarstvu Damjan Jović. Povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

„Uskoro polazimo za Dubai. Cilj ove akcije je evakuacija naših građana iz Dubaija i zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane“, rekao je kapetan Marko Tasić pred poletanjeon.

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

Nemačka cena „spasa“ 500 evra

Ono što je bitno napomenuti, Vlada Srbije potpuno besplatno evakuiše svoje državljane, dok sa druge strane, imamo primere Nemačke koja kartu naplaćuje 500 evra.

Nemačka vlada organizovala je let kojim je u Frankfurt prebačeno oko 250 nemačkih državljana.Prema pisanju nemačkih medija, repatrijaciju je sprovela Lufthanza u ime nemačke vlade. Povratak u Nemačku nije bio besplatan. Građani koji su se nalazili na letu morali su da plate po 500 evra za kartu. Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je ta cena približna iznosu standardne avionske karte u ekonomskoj klasi.

Podsetimo, Vlada Srbije među prvim je zemljama koja je napravila plan evakuacije naših državljana sa Bliskog istoka, a istvoremeno i među prvima počela evakuaciju. Još prvog dana sukoba na Bliskom istoku predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti i saopštio da su avioni spremni.

Sa druge strane, mnoge evropske zemlje, poput Velike Britanije i Švajcarske, još „tapkaju u mestu“ kada je reč o evakuaciji svojih državljana.

(EuronewsSrbija)