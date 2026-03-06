Održana 14. sednica Skupštine Grada Vršca: Usvojeno 20 tačaka dnevnog reda

U Velikoj sali Gradske kuće danas je održana XIV redovna sednica Skupštine Grada Vršca, na kojoj su odbornici razmatrali 20 tačaka dnevnog reda. Tokom sednice, odbornici su raspravljali i glasali o više odluka i rešenja koje se, između ostalog, odnose na angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Grada Vršca za 2025. godinu, kao i na izmene Statuta Grada Vršca i izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Na sednici je takođe usvojeno više izveštaja i programa, među kojima su informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP „Drugi oktobar“, izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca za 2025. godinu, potom program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kao i Program izgradnje fekalne kanalizacije iz sredstava samodoprinosa za 2026. godinu. Odbornici su razmatrani i usvojili izveštaje i planove koji se odnose na oblast kulture, sporta i zdravlja, uključujući izveštaj o realizaciji poslova iz oblasti fizičke kulture i kulture, kao i Plan rada Saveta za zdravlje za 2026. godinu.

Skupština Grada Vršca, nakon okončanog konkursa, imenovala je na današnjoj sednici Aleksandru Panić Stefanović na mesto direktora Centra za socijalni rad Grada Vršca za period od četiri godine.

(Pančevac)