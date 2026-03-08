Evo kada i koliko ćemo imati slobodnih dana za Uskrs i Prvi maj

Proleće donosi povoljan raspored praznika koji mnogima omogućava nekoliko dana odmora i kratko bekstvo od svakodnevnih obaveza.

Kombinacija verskih i državnih praznika uz vikende otvara prostor za dva produžena predaha tokom aprila i maja.

Četiri neradna dana za vaskršnje praznike

Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni Uskrs 2026. godine obeležava se u nedelju, 12. aprila.

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, neradni dani počinju već od Velikog petka, 10. aprila, i traju do ponedeljka, 13. aprila. To znači da građane očekuje četvorodnevni praznični odmor.

Ovaj period mnogi koriste za kraća putovanja po Srbiji. Među najposećenijim destinacijama tradicionalno se izdvajaju planinski centri poput Zlatibora, ali i Fruška gora, koja je poznata po vinskim putevima i manastirima.

Za ljubitelje gradskog turizma zanimljive opcije mogu biti Novi Sad i Niš, gde posetioci mogu uživati u šetnjama starim gradskim jezgrima i obilasku znamenitosti.

Produženi vikend za Prvi maj

Samo dve nedelje nakon vaskršnjih praznika stiže i Praznik rada. U 2026. godini, 1. maj pada u petak, što automatski donosi produženi vikend od tri neradna dana – do nedelje, 3. maja.

Prvomajski praznici tradicionalno su rezervisani za boravak u prirodi, izlete i okupljanja na otvorenom.

Među popularnim destinacijama izdvajaju se Nacionalni park Tara, poznat po vidikovcima i netaknutoj prirodi, kao i Đerdapska klisura, koja nudi jedinstveni spoj reke, planina i istorijskih lokaliteta.

Za one koji ostaju u gradovima, Beograd i Novi Sad nude brojne kulturne događaje, festivale i bogatu gastronomsku ponudu uz reke.

Savet za putnike: rezervacije na vreme

April i maj spadaju među najtraženije mesece za domaći turizam, jer je priroda tada u punom cvatu. Zbog toga turistički radnici savetuju da se smeštaj rezerviše unapred.

Za kraći odmor mnogi biraju destinacije udaljene do dva sata vožnje, kako bi maksimalno iskoristili slobodne dane bez dugog putovanja.

Srbija nudi veliki broj manjih turističkih mesta i etno domaćinstava gde posetioci mogu uživati u lokalnim specijalitetima i autentičnom ambijentu, piše BizPortal.