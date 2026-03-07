Nacionalna strategija “Srbija 2030” Vučić: : Prvi cilj očuvanje mira i stabilnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, na početku predstavljanja nacionalne strategije „Srbija 2030-2035“, ocenio da je to skoro nemoguć zadatak zbog ogromnih promena u današnjem svetu, ali da se bez planova i programa ne može uraditi ništa jer je to osnova na kojoj se zasniva uspeh zemlje.

„Jedan od problema sa kojima se suočavamo je da mi sebe ne želimo da menjamo, da želimo druge da promenimo, a niko ne bi sebe da promeni. Polazim od sebe sebe i ljudi koje poznajem, to je jedan od osnovnih problema sa kojima se suočavamo“, rekao je Vučić.

On je odbacio tvrdnje da se planovi za razvoj Srbije predstavlju za razdoblje do 2030. i 2035. godine zbog namera da se do tada zadrži na vlasti.

„Veliki deo ljudi reći će da je to zato što želimo da vladamo do te godine, ne razumevajući da pitanje strategije ne sme da zavisi samo od toga ko je na vlasti, a da smo bez planova i programa ništa i ne možemo da uradimo ništa“, rfekao je Vučić.

Današnje predstavljanje plana počelo je kratkim „obraćanjem“ humanoidnog robota Lumija koji je pozdravio predsednika i okupljene.

Potom je počelo obraćanje predsednika Vučića, koji je rekao da koliko god da su se svi pripremali, da je današnji dan težak i predstavlja gotovo nemoguć zadatak.

– Danas ću da govorim nešto drugačije nego što je uobičajeno, i nemoguće je napisati i sastaviti takvo izlaganje u pisanoj formi, zbog mnoštva podataka koji će vam biti dostupni, ali i zbog ogromnih promena koje se dešavaju. Prvo pitanje koje se postavlja pred nas, zašto izlazimo sa planovima za razvoj Srbije do 2030. i 2035. godine. Veliki deo ljudi reći će da je to zato što želimo da vladamo do te godine, ne razumevajući da pitanje strategije ne sme da zavisi samo od toga ko je na vlasti, a da smo bez planova i programa ništa i ne možemo da uradimo ništa – kazao je on.

Vučić dodaje da je plan podeljen u 11 tačaka, što znači da neće biti predstavljeno sve, i da će o važnim granama govoriti nosioci vlasti u narednim danima.

O AI

– Govoriću o dilemama i problemima sa kojima se suočavamo, i koje moramo da rešimo ako želimo napredak. Govoriću i o AI. Želim građanima da kažem da je jedan od problema sa kojima se suočavamo, a suviše je to komplikovano reći, je to da mi sebe ne želimo da menjamo – naglasio je predsednik.

Dodaje da je to suština problema sa kojima se suočavamo.

– Ne pričam o svakodnevnim stvarima, već o opredeljenju za više rada i učenja, a ne sve manje rada, a sve više boljeg života. Ka njemu moramo težiti, ali njega neće biti ako ne budemo radili više i ne budemo učili. Nemamo nikakvu šansu ako se ne promenimo. Mi živimo u eri, vremenu najvećih i najbržih promena ikada. Mi ih ne osećamo, želimo samo da prođe još jedan dan. To ne vodi nigde, mi moramo da donosimo strategijske odluke, da razmišljamo brzo, ali i da učimo i radimo – naglasio je Vučić.

On kaže da mnogi kritikuju kancelara Merca zato što je tražio da Nemci rade više.

– Zamislite rekao je Nemcima da moraju da rade više. Ne moram da govorim da mi radimo manje nego prosečan Nemac. Kada na to dodate digitalnu lenjivost, i da na poslu provodimo tri sata gledajući u telefon, ne zanimajući se poslom već trivijalnostima, onda vam je jasno koliko smo daleko od uspeha u budućnosti. Nismo mi mnogo gori od ostalih, čak po pitanju AI smo pripremljeniji od većine zemalja. Kao u prvoj velikoj industrijskoj revoluciji, kada je Britanija postala sila, tih 10-15 zemalja koje su pripremljene za AI će uspeti, a ostali će zaostati 200 godina – dodao je on.

Predsednik je naglasio da živimo u vremenu velikih sukoba, i da nije verovao svojim instinktima, već se trudio da menja činjenice.

– Zato sam sa lakoćom predvideo šta će se dogoditi na istoku Evrope, u Iranu. Najavljivao sam to mesec dana, a mnogi su se podsmevali tome. Ja vam danas saopštavam, poštovani građani koje najviše volim i poštujem u svetu. Ovo je tek početak sukoba. Uništiće Amerikanci svu vojnu strukturu infrastrukturu, Iranci su hrabri ljudi, boriće se. Ali u jednom trenutku je jasno čija sila je dominantna, i moraće da dođe do primirja, i to je tek početak sukoba širom sveta – kazao je predsednik.

O sukobima u svetu

Predviđa i da će sukobi biti završeni sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, i da će biti upotrebljeno oružje koje je korišćeno samo jednom u istoriji.

– Nadam se da grešim, ali plašim se da će na kraju ređanje činjenica opet biti tačno. Kada o tome govorimo, dolazimo do prvog cilja u narednih 9 ili 10 godina. To je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Mi smo uvek bili hrabar i ponosit narod, narod koji je ljubio, štitio i čuvao slobodu. To smo plaćali ogromnu cenu u Prvom svetskom ratu, a u Drugom svetskom ratu smo izgubili najveći deo nacionalnog korpusa sa druge strane Drine – kazao je Vučić.

Podsetio je i na strašne gubitke devedesetih godina, i dodaje da je danas pronatalna politika najveći problem.

– I to ne zato što ne dajemo novac. Svuda gde imamo najviše novca tu imamo najmanje dece. Naše plate na Vračaru i Starom gradu bile su 1700 evra prosečno. Više nego u Hrvatskoj i Sloveniji. Tu imamo najmanje dece. Dakle nije problem u ekonomiji, već u našoj svesti. Moramo decu staviti ispred kućnih ljubimaca, a ne obrnuto – naglasio je predsednik.

Dodaje da moramo braniti slobodu i nezavisnost Srbije, i da moramo istrpeti razne provokacije u regionu.

– Ne da pokažemo kukavičluk, pošto oni znaju da nismo kukavice, već da pokažemo stratešku pamet, da čuvamo mir i ljude. Da pronađemo rešenje za naše demografske probleme. Moramo da čuvamo mir i stabilnost, da sačuvamo živote naše dece, ljudi, ženama i majkama da damo priliku da se raduju i planiraju budućnost, i da budu stub države, porodice i društva. U skladu sa tim, i sada govorim i o drugoj tački, oko evropskog puta Srbije, vojske i politike, u skladu sa tim Srbija će da čuva svoju poziciju vojne neutralnosti. Nismo je menjali pod velikim pritistima, i nećemo je menjati ni narednih 10 godina – rekao je on.

Moramo da snažimo našu armiju, ona mora da sarađuje sa svima, istakao je Vučić.

– Moramo graditi strateški i taktički dobre odnose sa NATO zemljama, kao što imamo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Ne smemo biti žrtva napada zapadne alijanse, i zato moramo da gradimo poverenje prema svima, i da razgovaramo sa svima. Zato sam srećan kad čujem da smo imali vežbe i na jednoj strani, i na drugoj strani. Odlično je generale Mojsiloviću što ćete u maju imati vežbe sa NATO i sa Amerikancima. To obezbeđuje mir, stabilnost i sigurnost u našoj zemlji – kazao je predsednik.

(Pančevac)