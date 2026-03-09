Od 1. aprila kreće upis dece u prvi razred

Upis dece u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 29. maja.

U prvi razred osnovne škole u školskoj 2026/2027. godini upisuju se deca koja će do 1. septembra imati najmanje šest i po godina, odnosno najviše sedam i po godina (rođeni od 1. marta 2019. godine do 29. februara 2020. godine).

Takođe, u prvi razred mogu se upisati i deca koja će do početka školske godine napuniti šest godina i to nakon provere spremnosti deteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog škole primenom preporučenih standarda i postupaka.

Sva potrebna dokumenta za upis u prvi razred osnovne pribavljaće škole po službenoj dužnosti.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik odgovoran je za upis deteta u prvi razred osnovne škole.

