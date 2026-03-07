Jelena Janković se zahvalila predsedniku Vučiću na pomoći iz Dubaija

Bivša najbolja teniserka sveta, Jelena Janković, uputila je javnu zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i kompaniji Air Serbia za pomoć u evakuaciji iz Dubaija.

Jelena Janković, svojevremeno najbolja teniserka sveta, nedavno je evakuisana iz Dubaija. Ona je putem društvenih mreža izrazila svoju zahvalnost za pomoć koju je dobila od države Srbije.

“Želim iskreno da se zahvalim državi Srbiji na organizaciji leta iz Dubaija ka Beogradu. U trenucima kada je pomoć bila najpotrebnija, ovakav gest znači mnogo svim našim građanima,” napisala je Jankovićeva.

Posebnu zahvalnost uputila je predsedniku Republike Srbije, kao i kompaniji Air Serbia, koja je zajedno sa svim nadležnim institucijama učestvovala u organizaciji i realizaciji ovog leta. “Hvala svima koji su svojim trudom, profesionalnošću i odgovornošću omogućili da se naši ljudi bezbedno vrate kući,” dodala je Jankovićeva.

Ovakvi potezi pokazuju koliko je važno zajedništvo i briga o svojim građanima, gde god se oni nalazili.

(Tenis Uživo, M. Vasić)