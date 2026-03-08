Novo Selo: Deca priredila iznenađenje povodom Osmog marta
15:30
08.03.2026
14:30Prva izjava od početka rata šeika Muhameda bin Zajeda : UAE su lepi, ali nemojte da vas zavaraju
14:30Prva izjava od početka rata šeika Muhameda bin Zajeda : UAE su lepi, ali nemojte da vas zavaraju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan žena, 8. mart, uz zahvalnost ženama što, kako je naveo, toliko vole našu Srbiju.
“Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart!”, napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
(Pančevac)
15:30
08.03.2026
15:16
08.03.2026
14:00
08.03.2026
23:09
07.03.2026
17:00
07.03.2026
AUD
71.11 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
74.01 RSD
CHF
129.45 RSD
EUR
117.39 RSD
GBP
135.07 RSD
SEK
10.96 RSD
USD
101.12 RSD
13:21
08.03.2026