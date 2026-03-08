Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan žena, 8. mart, uz zahvalnost ženama što, kako je naveo, toliko vole našu Srbiju.

“Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart!”, napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic.

(Pančevac)