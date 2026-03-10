JKP Dolovi: Očišćena divlja deponija, postavljene kamere
17:00
10.03.2026
Velikom akcijom JKP „Dolovi“ i MZ „Mita Vukosavljev“ uspešno je očišćena divlja deponija kod Vage, kod Pika.
„Apelujemo na meštane da ne odlažu smeće van mesta predvidjenih za to, jer će se svako nepoštovanje sankcionisati i kaznjavati. Postavljene su i kamere, a biće uključena i komunalna inspekcija“, saopštilo je JKP „Dolovi“ Dolovo.
(Pančevac)
17:00
10.03.2026
16:00
10.03.2026
14:00
10.03.2026
13:36
10.03.2026
14:00
10.03.2026
11:30
10.03.2026
23:09
07.03.2026
AUD
71.16 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
74.87 RSD
CHF
130.23 RSD
EUR
117.39 RSD
GBP
135.30 RSD
SEK
10.98 RSD
USD
101.46 RSD
11:11
10.03.2026