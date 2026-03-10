Selo Južni Banat

JKP Dolovi: Očišćena divlja deponija, postavljene kamere

17:00

10.03.2026

Foto: JKP Dolovi Dolovo

Velikom akcijom JKP „Dolovi“ i MZ „Mita Vukosavljev“ uspešno je očišćena divlja deponija kod Vage, kod Pika.

„Apelujemo na meštane da ne odlažu smeće van mesta predvidjenih za to, jer će se svako nepoštovanje sankcionisati i kaznjavati. Postavljene su i kamere, a biće uključena i komunalna inspekcija“, saopštilo je JKP „Dolovi“ Dolovo.

(Pančevac)

