Horoskop za 10. mart za sve znake zodijaka: Pročitajte šta vam zvezde savetuju za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Dan može doneti raspravu ili neslaganje oko načina na koji treba rešiti neki zadatak. Ako reagujete impulsivno, situacija se može dodatno zakomplikovati, pa je bolje da prvo saslušate drugu stranu.

Ljubav: U vezi može doći do kraće rasprave zbog sitnica, ali razgovor kasnije može vratiti stvari u ravnotežu. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz druženje ili izlazak.

Zdravlje: Osetljivost čula vida.

Bik

Posao: Moguće je da ćete morati da ispravite neki sitan propust ili da ponovo proverite neku informaciju. Uz malo strpljenja uspećete da stabilizujete situaciju.

Ljubav: Atmosfera će biti prijatnija nego prethodnih dana. Slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor sa osobom koja deluje smireno i pouzdano.

Zdravlje: Osetljivost vrata i ramena.

Blizanci

Posao: Komunikacija sa saradnicima može biti napeta jer neko drugačije tumači vaše reči. Važno je da budete jasni i konkretni.

Ljubav: U vezi je moguće kratko nerazumevanje, ali se razgovorom brzo rešava. Slobodni mogu započeti razgovor sa osobom koju često viđaju, ali do sada niste imali priliku da se bolje upoznate.

Zdravlje: Nervna napetost i umor.

Rak

Posao: Dan zahteva više koncentracije jer lako može doći do greške ili zaboravljene obaveze. Radite sporije i proveravajte detalje.

Ljubav: Slobodni mogu započeti razgovor sa osobom koju često viđaju, ali do sada niste imali priliku da se bolje upoznate.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Lav

Posao: Biće potrebno da reagujete brzo jer se situacije mogu menjati tokom dana. Moguće je da će neko tražiti vašu odluku ili mišljenje.

Ljubav: Moguć je kontakt sa osobom koja vam se već neko vreme javlja porukama.

Zdravlje: Napetost u leđima.

Devica

Posao: Dan može doneti više obaveza nego što ste planirali. Uz dobru organizaciju uspećete da završite sve što je potrebno.

Ljubav: Moguće je poznanstvo koje počinje običnim razgovorom, ali se brzo može pretvoriti u flert.

Zdravlje: Pad energije.

Vaga

Posao: Razgovor sa saradnikom može promeniti vaš pogled na neku poslovnu situaciju. Dobro je vreme za dogovor i razmenu ideja.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz prijatelje ili na nekom okupljanju. U vezi je potreban kompromis.

Zdravlje: Osetljivost donjeg dela leđa.

Škorpija

Posao: Moguće je da će se od vas tražiti da rešite problem koji je ostao nedovršen. Vaša upornost može doneti dobar rezultat.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu koja budi snažnu privlačnost. U vezama je važno da izbegnete ljubomoru.

Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima.

Strelac

Posao: Planovi se mogu promeniti tokom dana, pa će biti potrebno da se prilagodite novim okolnostima. Nemojte donositi odluke u žurbi.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz put, kraće putovanje. U vezi je potreban otvoren razgovor.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Jarac

Posao: Moguće je da ćete razmišljati o finansijama ili troškovima vezanim za posao. Dobro je vreme za racionalne odluke.

Ljubav: Slobodni mogu osetiti privlačnost prema osobi koja deluje ozbiljno i pomalo tajanstveno. U vezi je potrebna otvorenost.

Zdravlje: Osetljivost zglobova ili kostiju.

Vodolija

Posao: Očekuje vas važan razgovor ili dogovor može uticati na dalji tok posla. Pokušajte da budete fleksibilni u pregovorima.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga interesantnog preko društvenih mreža. Uživajte.

Zdravlje: Slaba cirkulacija.

Ribe

Posao: Dan može doneti dodatne obaveze ili promene plana. Ako se dobro organizujete, uspećete da završite sve što je potrebno.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz poslovne aktivnosti. U vezi je potrebno da posvetite više pažnje partneru.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

(Astroputnik)