Đedović Handanović o energetskoj stabilnosti: Naš cilj je da budemo spremni za svaki scenario

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas za RTS da bi prema projekcijama do 2030. godine Srbija mogla da dobije oko 1.500 megavata novih kapaciteta električne energije u državnom vlasništvu, što predstavlja oko 20 odsto trenutnih kapaciteta.

– Nastupa era električne energije i ono što mi moramo da uradimo jeste da povećamo naše proizvodne kapacitete – naglasila je ministarka.

Plan podrazumeva izgradnju novih gasnih elektrana i snažniji razvoj obnovljivih izvora energije. Poseban projekat predstavlja gasna elektrana u Nišu, koja bi trebalo da bude realizovana u saradnji sa azerbejdžanskom kompanijom.

– Očekujem da prva bude završena gasna elektrana u Nišu koju ćemo raditi u saradnji sa kompanijom iz Azerbejdžana – rekla je ministarka, dodajući da će Elektroprivreda Srbije učestvovati i u kupovini vetroelektrana koje se nalaze na tržištu. Više od 90 odsto elektrana iz obnovljivih izvora ima ugovore sa EPS-om po ceni nižoj od tržišne.

Jedan od najznačajnijih projekata je izgradnja Reverzibilne hidroelektrane Bistrica.

– Bistrica je najkompleksniji projekat koji razvijamo i koji ćemo graditi u veoma bliskoj budućnosti – naglasila je Đedović Handanović, objašnjavajući da je reč o zahtevnom projektu zbog velikog broja procedura i dozvola. Tokom ove godine trebalo bi da počnu pripremni radovi, građevinska dozvola za glavni objekat očekuje se do kraja godine, a početak radova mogao bi da usledi već 2027. godine.

– Očekujemo da početkom 2027. budemo spremni za početak radova – najavila je, napominjući da u realizaciji projekta značajnu ulogu ima i Japanska agencija za međunarodnu saradnju.

Govoreći o poslovanju EPS-a, ministarka je podsetila da je kompanija u poslednjih godinu i po povećala kapacitete za 426 megavata, što se nije desilo od 1991. godine, ali da je prošlu godinu otežala izuzetno loša hidrologija. – Hidroelektrane su radile skoro 30 odsto slabije nego 2023. godine – objasnila je.

Srbija se suočava i sa obavezama prema Evropskoj uniji u pogledu smanjenja emisija ugljen-dioksida, a najveći emiter je upravo EPS zbog oslanjanja na termoelektrane.

– Naše termoelektrane su i dalje veoma važne jer obezbeđuju baznu energiju. Baznu energiju možemo da zamenimo kroz gasne ili nuklearne elektrane – rekla je ministarka.

Zbog toga Srbija razmatra i razvoj nuklearnog programa.

– Mi očekujemo da do 2035. godine započne izgradnja prve nuklearne elektrane – najavila je Đedović Handanović, dodajući da država u pripremi tog projekta sarađuje sa francuskom kompanijom EDF.

Pored električne energije, planirana su i velika ulaganja u gasnu infrastrukturu. U planu je izgradnja oko hiljadu kilometara novih gasovoda koji bi obuhvatili delove istočne i zapadne Srbije, uključujući gradove poput Paraćina, Negotina i Zlatibora. Istovremeno se radi na proširenju skladišta gasa Banatski dvor, čiji bi kapacitet trebalo da dostigne oko 750 miliona kubnih metara, a planira se i izgradnja novog skladišta Tilva.

Važan projekat je i novi naftovod između Srbije i Mađarske, koji treba da smanji zavisnost od jednog pravca snabdevanja.

– Naftovod na našoj teritoriji prostiraće se od Novog Sada do granice sa Mađarskom – objasnila je ministarka, napominjući da bi radovi mogli početi krajem leta ili početkom jeseni.

Na kraju, ministarka je govorila i o izazovima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije, navodeći da pregovori uključuju više međunarodnih aktera, među kojima su kompanije MOL Group i ADNOK.

– Naš cilj je da budemo spremni za svaki scenario i da zaštitimo građane od nestašica – zaključila je Đedović Handanović.

(RTS)