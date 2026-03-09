MUP: Od danas pojačana kontrola saobraćaja, dve stvari se posebno nadgledaju

U Srbiji je danas počela pojačana kontrola saobraćaja povodom međunarodne akcije Evropske mreže saobraćajne policije „ROADPOL“, a Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije kaže da će akcenat biti na otkrivanju prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima.

Prema njegovim rečima akcija će se sprovoditi od danas, 9. do 15. marta, u 34 države članice organizacije ROADPOL-a, Evropska mreža saobraćajnih policija.

„Ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju upotrebe sigurnosnog pojasa, koji predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode. Nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje predstavlja jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja u Srbiji, jer na godišnjem nivou, u saobraćajnim nezgodama, život izgubi više od 100 osoba“, rekao je Maličević.

Dodaje da je tokom prošle godine, saobraćajna policija sankcionisala više od 150.000 vozača zbog ove vrste prekršaja, kao i više od 8.000 vozača i suvozača zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

„Apelujemo na sve vozače i putnike da dosledno koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu, kao i da decu prevoze isključivo u skladu sa propisima, uz upotrebu odgovarajućih dečjih sedišta i sigurnosnog pojasa“, rekao je Maličević.

