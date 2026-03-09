Pančevo Sportska dešavanja

Karatisti Mladosti okitili se medaljama

14:30

09.03.2026

Podeli vest:

Foto: KK Mladost

Karate savez Vojvodine je na osnovu kvalifikacija sa prvenstava Srema, Banata i Bačke organizovao prvenstvo za poletarce, pionire i nade (deca do 13 godina), u katama i borbama, pojedinačno i ekipno. Nadmetalo se preko 400 takmičara, a među njima i 9 takmičara iz karate kluba Mladost koji su bili veoma raspolozeni i osvojili sledeće medalje:

Zlatna medalja:  Andrej Todorov  i Luka Crevar u borbama u kategoriji pionira.

Srebrna medalja: Jovana Panić,  Strahinja Stekulac, Sava Marinković,  Damjan Jezdimirović, svi u borbama.

Treće mesto je osvojio tim ženskih nada u borbama u sastavu: Jovana Panić, Anđela Vujinovića i Milica Mihaljčić.

 

Dobro se borio, ali je ostao bez medalje Filip Hubing.

Foto: KK MladostFoto: KK Mladost

Lena Mihajlović i  Aleksandra Tarabanko iako su bile plasirane sa prvenstva Banata, iz opravdanih razloga nisu mogle da nastupe.

„Veoma sam zadovoljan  rezultatom i celokupnim nastupom naših takmičara. Dobar rad trenera u klubu se isplatio“, rekao je trener Tihomir Makitan.

(Pančevac)

Tagovi

KK Mladost

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.