Karatisti Mladosti okitili se medaljama

Karate savez Vojvodine je na osnovu kvalifikacija sa prvenstava Srema, Banata i Bačke organizovao prvenstvo za poletarce, pionire i nade (deca do 13 godina), u katama i borbama, pojedinačno i ekipno. Nadmetalo se preko 400 takmičara, a među njima i 9 takmičara iz karate kluba Mladost koji su bili veoma raspolozeni i osvojili sledeće medalje:

Zlatna medalja: Andrej Todorov i Luka Crevar u borbama u kategoriji pionira. Srebrna medalja: Jovana Panić, Strahinja Stekulac, Sava Marinković, Damjan Jezdimirović, svi u borbama. Treće mesto je osvojio tim ženskih nada u borbama u sastavu: Jovana Panić, Anđela Vujinovića i Milica Mihaljčić.

Dobro se borio, ali je ostao bez medalje Filip Hubing.

Lena Mihajlović i Aleksandra Tarabanko iako su bile plasirane sa prvenstva Banata, iz opravdanih razloga nisu mogle da nastupe.

„Veoma sam zadovoljan rezultatom i celokupnim nastupom naših takmičara. Dobar rad trenera u klubu se isplatio“, rekao je trener Tihomir Makitan.

(Pančevac)