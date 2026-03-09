Karatisti Mladosti okitili se medaljama
Karate savez Vojvodine je na osnovu kvalifikacija sa prvenstava Srema, Banata i Bačke organizovao prvenstvo za poletarce, pionire i nade (deca do 13 godina), u katama i borbama, pojedinačno i ekipno. Nadmetalo se preko 400 takmičara, a među njima i 9 takmičara iz karate kluba Mladost koji su bili veoma raspolozeni i osvojili sledeće medalje:
Zlatna medalja: Andrej Todorov i Luka Crevar u borbama u kategoriji pionira.
Srebrna medalja: Jovana Panić, Strahinja Stekulac, Sava Marinković, Damjan Jezdimirović, svi u borbama.
Treće mesto je osvojio tim ženskih nada u borbama u sastavu: Jovana Panić, Anđela Vujinovića i Milica Mihaljčić.
Dobro se borio, ali je ostao bez medalje Filip Hubing.
Lena Mihajlović i Aleksandra Tarabanko iako su bile plasirane sa prvenstva Banata, iz opravdanih razloga nisu mogle da nastupe.
(Pančevac)