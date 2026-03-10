Vršac: Druženje gorančića uz lekciju „I majka i priroda“

VRŠAC – Pokret gorana Vršac organizovao je danas kreativnu radionicu „I majka i priroda“ u Domu omladine, gde su najmlađi učesnici učili o značaju 8. marta, ljubavi prema majkama i brizi o prirodi. Pokret gorana Vršac danas je, u saradnji sa Domom omladine Vršac i JKP „Drugi oktobar“ – Sektorom zelenilo, održao kreativnu radionicu pod nazivom „I majka i priroda“.

Na radionici su „Gorančići“ imali priliku da nauče zašto se obeležava 8. mart i kakav je njegov značaj, ali i da kroz razgovor i praktičan rad razvijaju svest o važnosti očuvanja prirode. Kroz primere su saznali i zašto je za ovaj praznik bolje pokloniti saksijsko, a ne rezano cveće – jer biljka na taj način ostaje živa i može dugo da traje.



JKP „Drugi oktobar“ – Sektor zelenilo obezbedio je saksijske biljke za učesnike radionice, dok je Dom omladine ustupio prostor za njeno održavanje.

Tokom druženja istaknuta je i simbolična poruka da je majka najvažnija u životu deteta, dok je priroda „majka svih nas“, zbog čega je važno da čuvamo i majke i prirodu.

Ovom prilikom „Gorančićima“ su dodeljeni i kačketi koje su zaslužili učešćem u prodaji ukrasnih biljaka koje su sami sadili na manifestaciji „Magična jesen“.

(Pančevac/RTV)