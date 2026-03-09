Dačić se obratio iz bolnice: Vratio sam se u život, uskoro ću se lečiti kod kuće

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić obratio se u ponedeljak prvi put javnosti nakon što je 25. februara hospitalizovan zbog teške bilateralne upale pluća. Dačić je najavio da bi uskoro trebalo da napusti bolnicu i nastavi lečenje kod kuće.

„Vratio sam se u život! Još sam u bolnici, ali mi je konzilijum koji je formirao ministar Lončar najavio da ovih dana treba da izađem i nastavim lečenje kod kuće“, napisao je Dačić na svom Instagram nalogu, dodajući da mu je iskustvo borbe za život pokazalo šta i ko bi trebalo da budu njegovi prioriteti.

Zahvalio se medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra, porodici, prijateljima, partijskim kolegama, kao i svima koji su se molili za njegov oporavak. „Hvala svima koji su mi pomogli da ne budem osuđen, jer nema smrti bez sudnjeg dana“, rekao je Dačić, deleći fotografiju sa Kemalom Montenom od pre 15 godina, na kojoj zajedno pevaju.

Dačić je bio na respiratoru do 2. marta, nakon čega mu se zdravstveno stanje poboljšalo, a 6. marta je prebačen sa intenzivne nege na odeljenje.

(Pančevac/AA)