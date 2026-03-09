Na svečanom „Iftaru mira“ u Beogradu upućen poziv na toleranciju i očuvanje mira na Balkanu

Održavanje mira na Balkanu je ključ bezbedne budućnosti regiona, rečeno je u ponedeljak na svečanom „Iftaru mira“ održanom u srpskoj prestonici.

U ponedeljak je u Beogradu održan svečani „Iftar mira“, koji je organizovao ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost, Usama Zukorlić.

Iftar je okupio brojne goste iz političkog, javnog i diplomatskog života, među kojima su bili ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poslanica Velike narodne skupštine Turske Zejnep Jildiz, ambasadorka Turske u Srbiji Ilhana Sajgilija i mnogi drugi, a povod za okupljanje bio je Ramazan, najvažniji mesec za muslimane.

Obraćajući se prisutnima, Zukorlić je istakao važnost međusobnog poštovanja i suživota na Balkanu, naglašavajući da muslimani i hrišćani u ovom regionu već šest vekova zajedno slave svoje praznike. Posebno je istakao značaj Novog Pazara, grada iz kog dolazi, koji je poznat po međusobnom poštovanju svetih mesta.

„Šest vekova muslimani i hrišćani žive zajedno na ovom području. Zajedno slave svoje praznike, poštuju jedni druge i to je najvažniji temelj za suživot“, rekao je Zukorlić, dodajući da bi ovaj iftar mogao biti i „post mira“, jer se obavlja uz poštovanje postova različitih konfesija, uključujući ramazanski, pravoslavni i katolički.

Govoreći o savremenim izazovima, Zukorlić je ukazao na sve veće podele u svetu, posebno na Bliskom istoku i u Istočnoj Evropi, gde civili, žene i deca pate zbog rata i nasilja. Naglasio je važnost molitve za mir i očuvanja stabilnosti postignute na Balkanu, ističući da je očuvanje mira ključ budućnosti regiona.

O važnosti međusobne tolerancije i očuvanja multikulturalnog okruženja u zemlji govorio je i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić.

„Jedan od glavnih zadataka države jeste da obezbedi uslove da različite kulture, religije i jezici koji čine Srbiju slobodno cvetaju i razvijaju se“, rekao je Đurić. Dodao je da je važno da Srbija bude prepoznata kao zemlja sklada, koja prihvata sve svoje građane, bez obzira na njihovu veru, etničku pripadnost ili nacionalnost.

Svečanoj večeri prisustvovali su i diplomate iz islamskih zemalja, predstavnici Islamske zajednice i SPC, kao i brojni javni i politički lideri. Iftar je obuhvatio tradicionalnu orijentalnu kuhinju, a specijaliteti su pripremljeni i za hrišćane koji obeležavaju Uskršnji post. Gosti su uživali u sevdalinci, koju je uz pratnju gitare izvodio muzičar Eldin Huseinbegović.

Ovaj događaj ima za cilj ne samo duhovno zbližavanje, već i jačanje međusobnog poštovanja i tolerancije među narodima Balkana, te podsticanje očuvanja mira u turbulentnim vremenima.

(AA)