Nezaustavljivi karatisti Agrobanata Plandište

Takmičari karate kluba „AGROBANAT“ Plandište, nastupili su prethodna dva vikenda na tri vrlo bitna takmičenja.

Na prvenstvu Balkana za seniore, u Banjaluci u okviru seniorske reprezentacije Srbije odlične nastupe imala je Tamara Majkić.

Na školskom prvenstvu Vojvodine karatisti iz Plandišta osvojili su tri medalje i plasirali se na školsko prvenstvo Srbije koje se održava 14. marta u Mladenovcu.

Srebrne medalje osvojili su: Una Majkić u kategoriji devojčice VII – VIII razred, i Branko Mladenovski – u kategoriji dečaci V – VI razred.

Bronzanu medalju osvojila je: Nađa Babić u kategoriji devojčice VII – VIII razred.

Prvenstvo Vojvodine za poletarce, pionire i nade održano je u Novom Sadu, prvenstvo Vojvodine je okupilo najbolje takmičare iz čitave Vojvodine koji su borili plasman za predstojeće prvenstvo Srbije za ovu uzrasnu kategoriju. Takmičari karate kluba uspeli su da osvoje 14 medalja.

Zlatne medalje osvojili su: Una Majkić u kategoriji nada 2013 godište B klasa, Branko Mladenovski u kategoriji nada 2014 godište A klasa, Dušan Ćurčić u kategoriji nada 2014 godište B klasa, Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015. godište APS klasa.

Srebrne medalje osvojili su: Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015. godište B klasa, kata tim nada u sastavu Branko Mladenovski, Dušan Ćurčić, Mihalj Halas, Una Majkić, kata tim poletarki u sastavu Paula Petra Mikša, Iva Nikola, Dina Taševski , Sofija Vorkapić.

Bronzane medalje osvojili su: Una Majkić u kategoriji nada 2013 godište APS klasa, Branko Mladenovski u kategoriji nada 2014 godište APS klasa, Lena Mikša u kategoriji pionirki 2016 godište C klasa, Dina Taševski u kategoriji poletarki 2017 godište C klasa, Iva Nikola u kategoriji poletarki 2017 godište C klasa, Adrijan Mak u kategoriji poletaraca 2018 i mlađi E klasa, kata tim poletaraca u sastavu (Aleksandar Borojević , Mihajlo Nikola, Luka Borojević, Adrijan Mak).

Ostvareni rezultati pokazuju da karate klub pored vrhunskih takmičara u kategoriji kadeta, juniora i seniora ima odlične mlađe kategorije koje će moći na vrlo uspešan način da nastave da postižu vrhunske rezultate kao i njihovi stariji klubski drugari.

(Pančevac)