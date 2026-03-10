Nezaustavljivi karatisti Agrobanata Plandište

Žene veoma uspešne kao vatrogasci spasioci
14:00
10.03.2026
Takmičari karate kluba „AGROBANAT“ Plandište, nastupili su prethodna dva vikenda na tri vrlo bitna takmičenja.
Na prvenstvu Balkana za seniore, u Banjaluci u okviru seniorske reprezentacije Srbije odlične nastupe imala je Tamara Majkić.
Na školskom prvenstvu Vojvodine karatisti iz Plandišta osvojili su tri medalje i plasirali se na školsko prvenstvo Srbije koje se održava 14. marta u Mladenovcu.
Srebrne medalje osvojili su: Una Majkić u kategoriji devojčice VII – VIII razred, i Branko Mladenovski – u kategoriji dečaci V – VI razred.
Bronzanu medalju osvojila je: Nađa Babić u kategoriji devojčice VII – VIII razred.
Prvenstvo Vojvodine za poletarce, pionire i nade održano je u Novom Sadu, prvenstvo Vojvodine je okupilo najbolje takmičare iz čitave Vojvodine koji su borili plasman za predstojeće prvenstvo Srbije za ovu uzrasnu kategoriju. Takmičari karate kluba uspeli su da osvoje 14 medalja.
Ostvareni rezultati pokazuju da karate klub pored vrhunskih takmičara u kategoriji kadeta, juniora i seniora ima odlične mlađe kategorije koje će moći na vrlo uspešan način da nastave da postižu vrhunske rezultate kao i njihovi stariji klubski drugari.
(Pančevac)