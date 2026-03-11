Južni Banat

Plandište: Za 5 godina pošumljeno 25 hektara

Na  lokaciji u blizini puta za Vršac, posađene su  mlade sadnice topole, kaže Jovan Repac predsednik opštine

10:00

11.03.2026

Na teritoriji opštine Plandište nastavljena je sadnja novih sadnica. U proteklih pet godina nove sadnice posađene su na 25 hektara na teritoriji ove južnobanatkse opštine, kaže Jovan Repac predsednik opštine Plandište. Sredstva za ovu namenu obezbedilo je Ministarstvo zaštite životne sredine i lokalna samouprava.

Ministarstvo zaštite životne sredine i opština Plndište nastavile su i tokom ovog hladnog perioda  godine  sadnju novih sadnica. Na  lokaciji u blizini puta za Vršac, posađene su  mlade sadnice topole, kaže Jovan Repac, predsednik opštine Plandište, za RTV Pančevo.

Lokacije  na kojima su posađene nove sadnice su uglavnom nekada bile  divlje deponije, koje su   očišćene takođe zahvaljujući  saradni opštine i ministarstva.

Osim   sadnje  na različitim lokalitetima u samim mestima, u opštini Plandište planiraju da nastave i rad na   vetrozaštitnim pojasevima, koji čuvaju puteve od nanosa snega i jakog vetra, rekao je Repac.

Sadnja novih sadnica na teritoriji opštine Plandište predstavlja važan korak ka očuvanju životne sredine i uređenju javnih površina. Ovim akcijama ne samo da se oplemenjuje prostor u kojem građani žive, već se stvara i zdravija i lepša sredina za buduće generacije.

(RTV Pančevo)

