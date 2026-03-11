Plandište: Za 5 godina pošumljeno 25 hektara

Na lokaciji u blizini puta za Vršac, posađene su mlade sadnice topole, kaže Jovan Repac predsednik opštine

Na teritoriji opštine Plandište nastavljena je sadnja novih sadnica. U proteklih pet godina nove sadnice posađene su na 25 hektara na teritoriji ove južnobanatkse opštine, kaže Jovan Repac predsednik opštine Plandište. Sredstva za ovu namenu obezbedilo je Ministarstvo zaštite životne sredine i lokalna samouprava.

Ministarstvo zaštite životne sredine i opština Plndište nastavile su i tokom ovog hladnog perioda godine sadnju novih sadnica. Na lokaciji u blizini puta za Vršac, posađene su mlade sadnice topole, kaže Jovan Repac, predsednik opštine Plandište, za RTV Pančevo.

Lokacije na kojima su posađene nove sadnice su uglavnom nekada bile divlje deponije, koje su očišćene takođe zahvaljujući saradni opštine i ministarstva.

Osim sadnje na različitim lokalitetima u samim mestima, u opštini Plandište planiraju da nastave i rad na vetrozaštitnim pojasevima, koji čuvaju puteve od nanosa snega i jakog vetra, rekao je Repac.

Sadnja novih sadnica na teritoriji opštine Plandište predstavlja važan korak ka očuvanju životne sredine i uređenju javnih površina. Ovim akcijama ne samo da se oplemenjuje prostor u kojem građani žive, već se stvara i zdravija i lepša sredina za buduće generacije.

