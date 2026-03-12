Roditelji-negovatelji konačno će imati zdravstveno i penzijsko osiguranje

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da je resorno ministarstvo završilo nacrt Zakona roditelj-negovatelj kojim se, kako je istakla, predlaže da se nezaposlenim roditeljima koji neguju bolesnu decu svakog meseca uplaćuju doprinosi i da oni imaju radni staž.

Đurđević Stamenkovski je rekla da zakon koji predlaže resorno ministarstvo rešava ključni problem roditelja-negovatelja – zdravstveno i penzijsko osiguranje. Ukazala je da Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa da roditelj 15 godina bude nezaposlen i da neguje dete koje je korisnik uvećane tuđe nege i pomoći da bi, kada ispuni starosni uslov, mogao da dobije minimalnu penziju.

„Opozicione poslanicke grupe su ranije predložile verziju zakona roditelj-negovatelj u kojoj se, takođe, kažu oditelj mora 15 godina da neguje dete da bi mogao da ostvari pravo na penziju. Mi smo smatrali da je to nepravedno, jer šta ako ta nega, iz bilo kog razloga, prestane posle 13 ili 14 godina, da li to znači da se te godine ne računaju i da nisu ubrojane u radni staž roditelja-negovatelja i da sve vreme nije imao ni zdravstveno osiguranje”, rekla je ministarka za TV Prva.

Dodala je da je ministarstvo predlože da se računa svaki mesec doprinosa i poreza.

„Dakle, uplaćivaće se mesečni porezi i doprinosi. Da li ta nega trajala godinu, dve, tri, pet ili deset godina, svaka će biti ubrojana u radni staž. U slučaju da prestane nega deteta, oni imaju motiv da se vrate na tržište rada, jer znaju da su imali određeni radni staž koji su skupili, pa možda žele da nastave dalje”, rekla je ministarka, prenosi Tanjug.

Navela je da zakon predviđa da roditelj-negovatelj prima mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz 40.000 dinara uvećane tuđe nege i pomoći, koja se odobrava kao podrška deci sa invaliditetom ukoliko lekarska komisija proceni da postoji 100 odsto invaliditet ili 70 odsto po dva osnova.

Đurđević Stamenkovski je pojasnila da se uvećana tuđa nega i pomoć dva puta godišnje usklađuje, odnosno povećava, a da prema poslednjem preseku iznosi 40.000 dinara.

„Bilo je predloga da se ukine uvećana tuđa nega i pomoć i da ostane samo naknada za roditelja-negovatelja. Nismo želeli da to činimo jer je too pravo deteta, a ovo je pravo koje ostvaruje roditelj po osnovu deteta. Dakle, 40.000 dinara uvećane tuđe nege i pomoći ostaje, plus 65.000 neto mesečnih primanja za roditelja-negovatelja i nešto blizu 30.000 dinara za uplatu poreza i doprinosa, što znači da je bruto naknada za roditelje-negovatelje 90.562 dinara”, rekla je ministarka.

Pojasnila je da je uslov da su roditelji-negovatelji koji primaju finansijsku naknadu nezaposleni.

„Oni provode vreme kod kuće i logično je da oni imaju tu finansijsku naknadu mesečno jer su čitav dan posvetili tom detetu. Roditelj koji radi ne može ostvariti tu finansijsku naknadu. S druge strane, ako je u porodici, a ima takvih, dvoje, troje i više bolesne dece i drugi roditelj može ostvariti ovo pravo. Imamo, nažalost, takve primere i morali smo i o tome da vodimo računa”, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da je Ministarstvo završilo nacrt zakona i da su u Radnoj grupi za izradu zakona predstavnici brojnih udruženja, kao i da je većina njih zadovoljna nacrtom.

Ministarka je kazala da će nakon sastanka Radne grupe, koji će biti održan 20. marta, uslediti javna rasprava koja će trajati 30 dana, posle čega će predlog zakona biti upućen vladi i skupštini.

Dodala je da očekuje podršku svih nivoa vlasti i institucija da se taj zakom što pre usvoji.

Govoreći o merama socijalne zaštite, Đurđević Stamenkovski je navela da je ministarstvo u ovoj godini opredelilo 600 miliona dinara za tzv. usluge u zajednici kao što su lični pratioci, pomoć u kući za najstarije, personalni asistenti.

„Taj novac izdvajamo da pomognemo lokalnim samoupravama kako bi usluga ličnog pratioca bila u kontinuitetu, a ne samo tri meseca dok potroše novac ministarstva. Mi apelujemo na njih i bodrimo ih da u svojim budžetima projektuju sredstva kako bismo imali kontinuitet. Lični pratioci su mnogo važni, na njih se roditelji najviše oslanjaju i te usluge u zajednici su budućnost sistema socijalne zaštite”, rekla je ministarka.

