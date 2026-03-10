GRAD PANČEVO: Razvijajmo kulturu!

Grad Pančevo u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka sprovodi proces izrade Plana razvoja kulture grada Pančeva 2025 – 2030.

Kako bi ovaj važan strateški dokument odgovarao potrebama ustanova, udruženja i svih građana, Grad Pančevo poziva sve da se uključe u proces definisanja stanja, potreba i budućih projekata u oblasti kulture: molba je da svako izdvoji desetak minuta i popuni onlajn anketu.

Izuzetno je važno da što veći broj građanki i građana popuni upitnik, na osnovu kog će biti izrađeni strateški pravci razvoja kulture u našem gradu do 2030. godine.

Ovde je i link za upitnik: https://forms.cloud.microsoft/e/LbmB8BY9gD

Dajmo svoj doprinos za razvoj kulture grada Pančeva!

(Pančevac)

Članica Gradskog veća: Jačanje podrške najugroženijima