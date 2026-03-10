GRAD PANČEVO: Razvijajmo kulturu!
18:57
10.03.2026
U toku je proces izrade Plana razvoja kulture grada Pančeva 2025 – 2030.
Grad Pančevo u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka sprovodi proces izrade Plana razvoja kulture grada Pančeva 2025 – 2030.
Kako bi ovaj važan strateški dokument odgovarao potrebama ustanova, udruženja i svih građana, Grad Pančevo poziva sve da se uključe u proces definisanja stanja, potreba i budućih projekata u oblasti kulture: molba je da svako izdvoji desetak minuta i popuni onlajn anketu.
Ovde je i link za upitnik: https://forms.cloud.microsoft/e/LbmB8BY9gD
Dajmo svoj doprinos za razvoj kulture grada Pančeva!
(Pančevac)
