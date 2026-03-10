Članica Gradskog veća: Jačanje podrške najugroženijima

Sanja Patalov Stojadinović je za „Pančevac” rekla da su glavni ciljevi Konkursa razvoj mera podrške porodici, deci, starijima i osobama sa invaliditetom

Gradonačelnik Aleksandar Stevanović raspisao je Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u Gradu Pančevu u 2026. godini na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o udruženjima, kao i još nekoliko važnih akata.

Ovim povodom, za „Pančevac” je o ciljevima socijalne politike Grada Pančeva govorila Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Rekla je:

– Program unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva koji utvrđuje Gradsko veće Grada za svaku kalendarsku godinu, obuhvata mere i aktivnosti za podsticaj i razvoj postojećih i uvođenja novih usluga socijalne zaštite, unapređenje standarda kvaliteta usluga i pružaoca usluga i obezbeđivanje pluralizma pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa važećom Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva i drugim propisima.

Program se ostvaruje upravo sprovođenjem javnog Konkursa za finansiranje-sufinansiranje projekata razvojnih usluga ustanova socijalne zaštite i projekata podrške organizacija civilnog društva određenim ciljnim grupama, koji raspisuje gradonačelnik Grada svake kalendarske godine.

Ona je dodala da je aktuelan Konkurs prilika za udruženja, posebno osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima, da obezbede sredstva iz budžeta Grada za podsticanje programa ili deo sredstava za finansiranje – sufinansiranje projekata u skladu sa zakonom.

Zaključila je:

– Nastavićemo da razvijamo glavni cilj unapređenja socijalne politike grada Pančeva, a to su jačanje podrške najugroženijim građanima, unapređenje dostupnosti socijalnih usluga, razvoj mera podrške porodici, deci, starijima i osobama sa invaliditetom, kao i podsticanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti za sve građane Pančeva.

(Pančevac / S. T.)

Grad Pančevo: Konkurs za unapređenje socijalne politike