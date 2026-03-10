Deca na krilima poezije: Takmičenje recitatora u Kovačici

U Kovačici je održano opštinsko takmičenje u recitovanju na kojem je učestvovalo 60 učenika osnovnih škola koji su se plasirali sa školskih takmičenja, kao i srednje škole iz Kovačice.

Mladi recitatori predstavili su se publici i stručnom žiriju svojim interpretacijama, pokazujući visok nivo govorne kulture i ljubavi prema poeziji.

O najboljima je i ove godine odlučivao dramski umetnik Miroslav Žužić, koji je istakao da je ponosan na Kovačicu i da se naša opština izdvaja u Južnom Banatu po razvijenoj jezičkoj kulturi, što svedoči o tome da se u ovoj sredini pažljivo neguje identitet kroz jezik. On je naglasio da, iako je Kovačica manja sredina u odnosu na veće gradove, poseduje izuzetno talentovane recitatore koji redovno ostvaruju zapažene rezultate na različitim nivoima takmičenja.

Najuspešniji učenici nagrađeni su lektirom i diplomama, a svojim pobedama izborili su plasman na zonsku smotru recitatora koja će biti održana u Kovinu.

Takmičenje je otvorila načelnica Opštinske uprave Kovačica Tanja Bubeskov, u prisustvu pomoćnice predsednika opštine Kovačica Marijane Meliš.

Opština Kovačica zahvaljuje svim nastavnicima, profesorima i učiteljima koji iz godine u godinu podstiču učenike da učestvuju na ovakvim takmičenjima, čime se podiže kvalitet smotre i stvara zdrava konkurencija među mladim govornicima.

Svim nagrađenim učenicima upućujemo iskrene čestitke, uz želju da i na narednom nivou takmičenja u Kovinu dostojno predstave svoje škole i opštinu Kovačica.

(Pančevac)