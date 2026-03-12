Horoskop za 12. mart: Pročitajte šta nam zvezde savetuju za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Moguć je oštriji razgovor sa kolegom ili nadređenim oko načina na koji treba rešiti neki zadatak. Ako ostanete smireni i ne reagujete impulsivno, situacija se može brzo rešiti.

Ljubav: U vezi može doći do hladnijeg tona ili osećaja distance. Slobodni mogu primetiti da osoba koja im se dopada danas deluje rezervisano.

Zdravlje: Napetost, nervoza.

Bik

Posao: Dan može doneti pritisak zbog rokova ili obaveza koje se gomilaju. Biće potrebno da završite nešto što drugi odlažu.

Ljubav: Partner može delovati zatvoreno ili umorno od razgovora o ozbiljnim temama. Slobodni mogu shvatiti da neko prema njima ima drugačija očekivanja.

Zdravlje: Osetljiv vrat i mišići ramena.

Blizanci

Posao: Komunikacija može biti direktna i pomalo oštra. Neko može tražiti brz odgovor ili reakciju na informaciju koju niste očekivali.

Ljubav: Moguće je dopisivanje koje prelazi u raspravu zbog pogrešno shvaćene poruke. Slobodni mogu imati zanimljiv, ali i pomalo napet razgovor sa osobom koja im se dopada.

Zdravlje: Mentalni umor zbog previše informacija.

Rak

Posao: Biće potrebno više koncentracije jer sitna greška može izazvati dodatni posao. Nemojte žuriti sa odlukama.

Ljubav: Partner može biti emotivno povučen ili preokupiran svojim brigama. Slobodni mogu shvatiti da osoba koja im se dopada prolazi kroz ozbiljan period.

Zdravlje: Osetljivo varenje zbog stresa.

Lav

Posao: Od vas se može očekivati da preuzmete inicijativu u situaciji gde drugi oklevaju. Direktan razgovor može rešiti problem.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu koja deluje zanimljivo, ali pomalo nedostupno.

Zdravlje: Napetost u leđima i ramenima.

Devica

Posao: Dan donosi više obaveza nego što ste planirali. Moraćete brzo da reagujete i rešavate probleme u hodu.

Ljubav: Partner može tražiti konkretniji odgovor ili odluku u vezi sa nečim što ste odlagali. Slobodni mogu primetiti da neko pokušava da im se približi kroz ozbiljan razgovor.

Zdravlje: Pad energije i potreba za odmorom.

Vaga

Posao: Razgovor sa kolegom može skrenuti u ozbiljniju raspravu o odgovornostima. Potrudite se da ostanete diplomatični.

Ljubav: Moguće je razočaranje ako partner ne reaguje onako kako očekujete. Slobodni mogu imati utisak da druga osoba šalje pomešane signale.

Zdravlje: Osetljiv donji deo leđa.

Škorpija

Posao: Od vas se može očekivati da rešite situaciju koju drugi izbegavaju. Vaša odlučnost danas može doneti dobre rezultate.

Ljubav: Emocije su intenzivne, ali i pomalo teške. Slobodni mogu osetiti jaku privlačnost prema osobi koja deluje tajanstveno.

Zdravlje: Napetost u vratu ili vilici.

Strelac

Posao: Planovi se mogu promeniti zbog tuđe odluke ili informacije koja dolazi u poslednjem trenutku. Moraćete da se brzo prilagodite.

Ljubav: Partner može pokrenuti ozbiljan razgovor o planovima za budućnost. Slobodni mogu upoznati nekoga na kraćem putu.

Zdravlje: Ne preskačite obroke.

Jarac

Posao: Moguće je rešavanje finansijskog pitanja ili obaveze koja zahteva racionalnu odluku. Važno je da budete precizni.

Ljubav: Partner može očekivati više sigurnosti ili jasniji stav sa vaše strane.

Zdravlje: Osetljivost zglobova ili kolena.

Vodolija

Posao: Razgovor sa nekim saradnikom može biti direktan i pomalo napet, ali može doneti konkretno rešenje.

Ljubav: Slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor sa osobom koja ima jasan i otvoren način komunikacije. U vezi je potrebno više strpljenja.

Zdravlje: Promenljiva energija.

Ribe

Posao: Moguće je da dobijete zadatak koji zahteva više odgovornosti nego ranije. Pokušajte da ostanete smireni i organizovani.

Ljubav: Partner može biti osetljiv zbog neke brige. Slobodni mogu upoznati nekoga ko će odmah pokazati interesovanje, ali delovati pomalo zbunjeno.

Zdravlje: Osećaj iscrpljenosti.

(astroputnik)