Politika Vesti

Vučić sa Bin Zajedom o situaciji u UAE: Otvoren razgovor o posledicama sukoba i opasnosti od ekslacije

11:49

11.03.2026

Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

– U istinski prijateljskom i otvorenom razgovoru @mohamedbinzayed o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja u vremenu velikih izazova. Dotakli smo se i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidivost, što su teme od neposrednog značaja i za našu zemlju.

 

(Pančevac)

