Čeka nas totalni kosmički kolaps: Retrogradni Merkur i petak 13. se preklapaju

Astrolozi širom sveta upozoravaju na petak 13. mart 2026. godine, datum koji nazivaju olujom kosmičkog haosa. Razlog za to je izuzetno retko poklapanje retrogradnog Merkura u znaku Riba sa zloglasnim petkom trinaestim, što prema astrolozima može doneti niz izazova u svakodnevnom životu.

Prema njihovim tvrdnjama, ovakav spoj planeta i datuma nije se dogodio još od 1981. godine, pa mnogi smatraju da bi ovaj petak 13. mogao biti posebno intenzivan na emotivnom i mentalnom planu. Ako ste planirali da tog dana potpišete važan ugovor, krenete na putovanje ili vodite ozbiljan razgovor, astrolozi savetuju oprez – i, ako je moguće, odlaganje.

Najhaotičnije astrološko poravnanje

Astrološkinja Džoen Džouns, osnivačica platforme „Trusted Psychics“, upozorava da bi ovaj datum mogao doneti neobičnu kombinaciju zbunjujuće energije.

„Ovo je najhaotičnije astrološko poravnanje 2026. godine. Nismo videli da se petak 13. poklapa sa retrogradnim Merkurom u Ribama još od februara 1981. Ako možete da odložite nešto važno za taj datum, učinite to“, poručuje ona.

Retrogradni Merkur se inače dešava tri do četiri puta godišnje, ali njegov boravak u znaku Riba mnogo je ređi. Poslednji put se to dogodilo 2019. godine, dok će sledeći put biti tek 2033. Ciklus retrogradnog Merkura traje od 26. februara do 20. marta 2026, a 13. mart pada upravo u njegov najintenzivniji period.

Koji problemi su najčešći

Astrolozi smatraju da bi nekoliko oblasti života moglo biti posebno osetljivo.

Pre svega, moguće su greške u komunikaciji, pogrešno shvaćene poruke ili emotivne reakcije koje lako eskaliraju.

Takođe su mogući tehnički problemi, kvarovi na uređajima, izgubljeni dokumenti ili poteškoće u putovanjima, poput kašnjenja ili otkazivanja.

Na emotivnom planu mnogi bi mogli osetiti pojačanu osetljivost, nostalgiju ili potrebu da se vrate starim pričama i odnosima.

Ipak, astrolozi naglašavaju i jednu pozitivnu stranu – intuicija može biti izraženija nego inače, pa bi mnogi mogli imati snažne unutrašnje uvide.

Šta astrolozi savetuju

Zbog svega navedenog, stručnjaci savetuju da 13. marta izbegavate velike i važne odluke.

To uključuje potpisivanje ugovora, kupovinu skupe tehnologije, pokretanje novih poslovnih projekata ili ozbiljne razgovore u vezi.

Takođe preporučuju nekoliko praktičnih koraka kako biste smanjili stres: napravite sigurnosne kopije važnih dokumenata i fotografija

pažljivo pročitajte poruke pre nego što odgovorite

krenite ranije na putovanja ili sastanke

velike odluke odložite do 20. marta, kada Merkur ponovo krene direktno

(Una)