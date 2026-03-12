Vesti Društvo

Velike promene na pomolu: NIS traži dozvolu za rad, dok se čeka odluka o prodaji Mađarima

10:50

12.03.2026

Podeli vest:

Foto: NIS

Naftna industrija Srbije trka se s vremenom. Kako RTS nezvanično saznaje, kompanija je Ministarstvu finansija SAD podnela zvaničan zahtev za izdavanje nove, posebne licence za rad.

Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence za rad, saznaje RTS.

Postojeća operativna licenca ističe 20. marta.

Podsetimo, NIS do 24. marta ima i licencu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije.

Većinski vlasnik „Gaspromnjeft“ još u januaru je predao nacrt kupoprodajnog ugovora za prodaju svog udela mađarskom MOL-u.

Čeka se odgovor OFAK-a.

(Panćevac/RTS)

Tagovi

NIS OFAK

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.