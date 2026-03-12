Velike promene na pomolu: NIS traži dozvolu za rad, dok se čeka odluka o prodaji Mađarima

Naftna industrija Srbije trka se s vremenom. Kako RTS nezvanično saznaje, kompanija je Ministarstvu finansija SAD podnela zvaničan zahtev za izdavanje nove, posebne licence za rad.

Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence za rad, saznaje RTS.

Postojeća operativna licenca ističe 20. marta.

Podsetimo, NIS do 24. marta ima i licencu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije.

Većinski vlasnik „Gaspromnjeft“ još u januaru je predao nacrt kupoprodajnog ugovora za prodaju svog udela mađarskom MOL-u.

Čeka se odgovor OFAK-a.

(Panćevac/RTS)