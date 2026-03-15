Evo gde Srbi najčešće odlaze iz zemlje: Jedna država drži ubedljivo 1. mesto

Ako se često govori o odlascima iz Srbije, brojke pokazuju da naši ljudi ne odlaze nasumično, već uglavnom biraju nekoliko jasno profilisanih evropskih destinacija. Prema podacima Eurostata za 2021. godinu, srpska dijaspora u Evropi ima vrlo prepoznatljivu geografsku mapu.

Najveći broj građana rođenih u Srbiji danas živi u Nemačkoj. Ta zemlja već decenijama predstavlja simbol stabilnog tržišta rada i viših primanja, pa ne čudi što je upravo tamo formirana najbrojnija zajednica naših ljudi, prenosi Mondo.

Odmah iza nje nalazi se Austrija, tradicionalno uporište migranata sa Balkana. Blizina, istorijske veze i razvijene poslovne prilike učinile su je jednim od najčešćih izbora za novi početak.

U zapadnoj Evropi ističu se i Francuska i Švajcarska, gde srpska zajednica godinama raste, dok listu vodećih destinacija zatvara Hrvatska – zemlja sa kojom nas, osim granice, povezuju i snažne porodične i kulturne veze.

Italija se takođe pokazala kao važna tačka na migracionoj mapi, pre svega zbog geografske blizine i poslovnih prilika. Značajan broj naših ljudi živi i u Mađarskoj, Sloveniji, Češkoj i Slovačkoj, što potvrđuje da centralna Evropa ostaje privlačna za rad i život.

U severnim i zapadnim delovima kontinenta, poput Holandije, Švedske, Norveške i Velike Britanije, srpske zajednice su brojčano manje, ali dobro organizovane i uglavnom povezane sa zapošljavanjem i porodičnim spajanjem.

S druge strane, zemlje juga Evrope, poput Španije, Grčke, Portugala, Malte i Kipra, beleže znatno manji broj naših iseljenika, dok baltičke države i Island gotovo da nisu na radaru onih koji odlaze iz Srbije.

Po svemu sudeći, naši ljudi najčešće biraju ekonomski snažne zemlje centralne i zapadne Evrope, dok su ostale destinacije više izuzetak nego pravilo.

(Mondo)