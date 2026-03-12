Vesti Društvo

Pančevci, spremite se za spektakl: Rekordnih 50 brendova na Sajmu automobila u Beogradu!

15:02

12.03.2026

Foto: Milan Šupica
Foto: Milan Šupica

Sajam automobila „DDOR BG Car Show 09“ i 18. međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme „Motopassion“ održaće se između 18. i 24. marta na Beogradskom sajmu, gde će biti predstavljeno rekordnih 50 automobilskih brendova, a sajam će otvoriti čuveni italijanski dizajner Fabricio Đuđaro.

Foto: Milan Šupica

Ponuda će obuhvatiti najnovije modele automobila, motocikala, skutera i kvadova koji su se tokom protekle godine pojavili na domaćem tržištu, kao i one čiji se dolazak očekuje u tekućoj sezoni, a izlagači će potencijalnim kupcima nuditi sajamske popuste, kao i mogućnosti finansiranja putem lizinga i kredita sa posebnim pogodnostima

Foto: Milan Šupica

Na sajmu automobila, koji će se održavati u halama 1, 1A, 2A, 2C, 2B, 3A i 3, među ukupno 216 izlagača predstaviće se 50 automobilskih brendova, a premijerno će biti prikazano 73 modela.

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Posetiocima će pored bogate ponude automobila, biti na raspolaganju i test vožnje, nagradne igre i druge zabavne i takmičarske aktivnosti koje afirmišu novitete auto industrije.

Među njima će se naći „buggati“, „maserati“, „bmw“, „mercedes benz“, „byd“, „tesla“, „škoda“, „fijat“, „tojota“….

(Pančevac)

