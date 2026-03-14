Detaljan vodič Fonda PIO za rehabilitovana lica, poznato ko ima pravo na naknadu

Mesečna naknada za osobe rehabilitovane po Zakonu o rehabilitaciji za 2026. godinu iznosi 54.731 dinar, objavio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i naveo da naknada za 2025. godinu iznosi 49.072 dinara, za 2024. – 43.004 dinara, a za 2023. godinu 37.467 dinara.

Naknada za 2022. godinu je 32.932 dinara, za 2021. – 30.037 dinara a za 2020. godinu 27.460 dinara

Mesečna novčana naknada rehabilitovanima se isplaćuje jednom mesečno i to 15. u mesecu za prethodni mesec, navodi se u saopštenju i dodaje da u slučaju smrti korisnika prava na mesečnu novčanu naknadu, odnosno poseban dodatak, osoba koja je snosila troškove sahrane nema pravo na naknadu pogrebnih troškova.

Iz Fonda PIO su pojasnili da se Zakonom o rehabilitaciji uređuje rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije ljudi koji su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišeni života, slobode ili drugih prava.

Shodno zakonu, rehabilitovani imaju pravo na poseban staž, koji im se računa u dvostrukom trajanju za vrema lišenja slobode, kao i prava na mesečnu novčanu naknadu.

Istovremeno im se priznaje vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastala zbog povrede prava i sloboda u smislu Zakona o rehabilitaciji.

Uslov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu jeste da rehabilitovana osoba ima najmanje osam godina posebno priznatog penzijskog staža.

Poseban penzijski staž priznat po Zakonu o rehabilitaciji nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije, navode iz fonda.

Pojašnjavaju da poseban penzijski staž po Zakonu o rehabilitaciji predstavlja samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu.

Rehabilitovani uz zahtev podnose dokaze potrebne za odlučivanje i to presudu kojom se rehabilituju, dokaze koji sadrže podatke o dužini trajanja lišenja slobode, odnosno dokaze o nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode.

Mesečna novčana naknada se, shodno Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje u visini od 50 odsto prosečne neto mesečne zarade u Srbiji u prethodnoj godini, a pravo na naknadu ostvaruje se od dana podnošenja zahteva.

(Pančevac)